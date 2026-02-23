Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων με κατεύθυνση προς Αθήνα εξαιτίας της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου

Η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας (23/2/2026) έχει φτάσει στο «πικ» της με προβλήματα να δημιουργούνται σε πολλούς δρόμους. Κίνηση παρατηρείται και στην Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου αλλά και στην Αθηνών – Λαμίας για αρκετά χιλιόμετρα.

Συγκεκριμένα αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κόκκινος» είναι ο δρόμος στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων και της Κινέτας, ενώ με μειωμένες ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί από τα Μέγαρα έως και την Ελευσίνα, όπου και καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Εκεί, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα που εκτείνεται σε μήκος 3-4 χιλιομέτρων.

Οι ουρές ξεκινάνε από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και φτάνουν μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου στις 20:10

Σημαντικές καθυστερήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αττική Οδό

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ (Αθηνών – Λαμίας). Τα προβλήματα ξεκινούν από τα Οινόφυτα και συνεχίζονται μέχρι τις Αφίδνες, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να παρατηρείται στον σταθμό των διοδίων.

Η ταλαιπωρία συνεχίζεται καθώς τα οχήματα πλησιάζουν στον αστικό ιστό, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Κρυονερίου, της Κηφισιάς και μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού προς τη Μεταμόρφωση.

Η κίνηση στην Αθηνών – Λαμίας στις 20:10

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής από την Αθηνών – Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών – Λαμίας.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση παρατηρούνται καθυστερήσεις 20΄-25΄από ύψος Διοδίων Κορωπίου έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από ύψος Διοδίων Κορωπίου έως Μαραθώνος.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από είσοδο Ελευσίνας έως Ασπρόπυργο. https://t.co/RdZeShISuC — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 23, 2026

Ακόμα καθυστερήσεις 5΄-10΄ υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από είσοδο Ελευσίνας έως Ασπρόπυργο.