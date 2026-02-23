Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην κεραμοποιία Αλλατίνη στην Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων με κατεύθυνση προς Αθήνα εξαιτίας της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία καταγράφεται στα διόδια της Ελευσίνας
Ανανεώθηκε πριν 9 λεπτά
κίνηση
Η κίνηση στην Ελευσίνα

Η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας (23/2/2026) έχει φτάσει στο «πικ» της με προβλήματα να δημιουργούνται σε πολλούς δρόμους. Κίνηση παρατηρείται και στην Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου αλλά και στην Αθηνών – Λαμίας για αρκετά χιλιόμετρα.

Συγκεκριμένα αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας.

«Κόκκινος» είναι ο δρόμος στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων και της Κινέτας, ενώ με μειωμένες ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί από τα Μέγαρα έως και την Ελευσίνα, όπου και καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Εκεί, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα που εκτείνεται σε μήκος 3-4 χιλιομέτρων.

Οι ουρές ξεκινάνε από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και φτάνουν μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.

Η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου στις 20:10

κινηση

Σημαντικές καθυστερήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αττική Οδό

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ (Αθηνών – Λαμίας). Τα προβλήματα ξεκινούν από τα Οινόφυτα και συνεχίζονται μέχρι τις Αφίδνες, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να παρατηρείται στον σταθμό των διοδίων.

Η ταλαιπωρία συνεχίζεται καθώς τα οχήματα πλησιάζουν στον αστικό ιστό, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Κρυονερίου, της Κηφισιάς και μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού προς τη Μεταμόρφωση.

Η κίνηση στην Αθηνών – Λαμίας στις 20:10

κίνηση

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής από την Αθηνών – Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών – Λαμίας.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση παρατηρούνται καθυστερήσεις 20΄-25΄από ύψος Διοδίων Κορωπίου έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ακόμα καθυστερήσεις 5΄-10΄ υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από είσοδο Ελευσίνας έως Ασπρόπυργο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
92
69
54
44
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο – Λιακάδα με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί
καιρός
Newsit logo
Newsit logo