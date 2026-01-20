Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Στα «κόκκινα» ο Κηφισός και η Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα από την κίνηση σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου
Photo/ Eurokinissi

Αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στους οδηγούς.

Σε πολλούς δρόμους της Αττικής, η κίνηση είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί της Τρίτης 20.01.2026, ενώ υπενθυμίζεται τα ταξί έχουν τραβήξει χειρόφρενο για 48 ώρες.

Παράλληλα, αυξημένη συμφόρηση καταγράφεται και σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, με χαμηλές ταχύτητες στη Βεΐκου, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αλίμου-Κατεχάκη, την Εθνικής Αντιστάσεως, τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Νέο Φάληρο έως το Καλαμάκι.

xartis

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις:

προς Ελευσίνα:

  • 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,
  • 15΄-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας.

προς Αεροδρόμιο:

  • άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
  • Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

 

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί ακόμη και στην κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη Λεωφόρο Σχιστού με την ουρά να είναι στο 1,5 χιλιόμετρα προς τον Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Φυλής στο Καματερό.

