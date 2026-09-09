Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2760: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
ΛΟΤΤΟ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2760, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 24, 21, 26, 7, 30.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
502
259
124
123
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανδρουλάκης και Δούρου αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τολμηρός και αντισυμβατικός – Επέμεινε μέχρι τέλους να ανήκει στον εαυτό του»
Τα μηνύματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή στα 54 του χρόνια
Γιώργος Μαζωνάκης
Newsit logo
Newsit logo