Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά στην Αλεπότρυπα

Νέα τροπή παίρνει το θρίλερ στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, καθώς ακόμη μία σακούλα με μικρά οστά εντοπίστηκε στην περιοχή το βράδυ της Τετάρτης 09.09.2026, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχαν βρεθεί μία ημέρα νωρίτερα ανθρώπινα οστά. Προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί αν τα νέα ευρήματα είναι ανθρώπινα, με την αγωνία γύρω από την υπόθεση να μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας πολίτης ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για τη νέα σακούλα στην περιοχή της Κυψέλης, χωρίς όμως να περιμένει τους αστυνομικούς στο σημείο. Οι Αρχές έσπευσαν στην περιοχή, ενώ έχει κληθεί και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα οστά και να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

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Οι έρευνες στην Αλεπότρυπα βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη μετά το μακάβριο εύρημα της προηγούμενης ημέρας. Όλα ξεκίνησαν από ένα άστοχο σουτ ενός παιδιού σε γήπεδο της περιοχής. Όταν ο προπονητής πήγε να πάρει την μπάλα που είχε βγει εκτός γηπέδου, αντίκρισε ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, φροντίζοντας παράλληλα να κρατήσει τα παιδιά μακριά από το σημείο.

Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς και πότε μεταφέρθηκαν εκεί τα οστά. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν κάμερες της γύρω περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαντήσεις. Το σημείο παραμένει υπό έρευνα, καθώς αναζητούνται και άλλα πιθανά ευρήματα.

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστη η ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν αρχικά. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν φάκελοι εξαφανισμένων ατόμων, τόσο από τους τελευταίους μήνες όσο και από προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια σύνδεση.

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Τα πρώτα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αναμένεται να εξεταστούν από ειδικούς ανθρωπολόγους. Οι εξετάσεις θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα και τον χρόνο θανάτου, ο οποίος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται να είναι πρόσφατος και εκτιμάται ότι έχει συμβεί πριν από περισσότερους από έξι μήνες.

Στο κρανίο που είχε εντοπιστεί δεν διαπιστώθηκε κάποια τομή, ενώ προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η εμφάνιση, όμως, μιας δεύτερης σακούλας με οστά στην ίδια περιοχή δημιουργεί νέα ερωτήματα, με καθοριστική πλέον την εξέταση του ιατροδικαστή για το εάν και τα νέα ευρήματα είναι ανθρώπινα και εάν συνδέονται με εκείνα που βρέθηκαν μία ημέρα νωρίτερα.