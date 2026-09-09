Γιώργος Μαζωνάκης: «Τελευταία δεν είχε φίλους, ήταν μόνος του, είχαν απομακρυνθεί όλοι» περιγράφει ο πρώην δικηγόρος του

Μια θλιβερή εικόνα για το τελευταίο διάστημα της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη περιγράφει ο πρώην δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης. Όπως λέει, ο τραγουδιστής ήταν μόνος, καθώς αρκετοί άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από κοντά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τηλεφωνήσει στον δικηγόρο στις 25 Αυγούστου και του είχε ζητήσει να συναντηθούν γιατί ήθελε να του μιλήσει. Όμως, δεν πρόλαβε να τον συναντήσει, καθώς ο Γιώργος Μερκουλίδης βρισκόταν σε διακοπές και είχαν συμφωνήσει να τα πουν όταν θα επέστρεφε, με τη μοίρα να έχει άλλα σχέδια, καθώς την Τετάρτη 09.09.2026, ο τραγουδιστής, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών.

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Ο πρώην δικηγόρος του, που είχε να τον δει έξι μήνες, δηλώνει συγκλονισμένος και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τον θάνατό του

«Ο Γιώργος τελευταία δεν είχε φίλους, ήταν μόνος του. Είχαν απομακρυνθεί όλοι. Δυστυχώς ήταν μόνος. Αυτή είναι η αλήθεια. Με είχε καλέσει στο τηλέφωνο στις 25 Αυγούστου, αλλά δεν βρεθήκαμε γιατί ήμουν διακοπές. Μου είπε ότι με θέλει να μου μιλήσει και του είπα ότι θα βρεθούμε όταν επιστρέψω, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Τραγικό όλο αυτό που συνέβη. Είχα να τον δω έξι μήνες. Από ότι είχα δει, ήταν καλά» με αυτά τα λόγια, ο πρώην δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μιλάει για τον τραγουδιστή και την τελευταία επικοινωνία που είχαν πριν μερικές εβδομάδες.

Ο κ. Γιώργος Μερκουλίδης, δηλώνει συγκλονισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του 54χρονου, αναφέρεται στη μοναχική ζωή του ενώ επισημαίνει σιβυλλικά πως «Δεν ξέρω ποιος φταίει και τι συνέβη ακριβώς. Διερευνήστε τις συνθήκες θανάτου του».