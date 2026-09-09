Ανδρουλάκης και Δούρου αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τολμηρός και αντισυμβατικός – Επέμεινε μέχρι τέλους να ανήκει στον εαυτό του»

Με λόγια που αναδεικνύουν την αντισυμβατική διαδρομή και τη λαϊκή καταγωγή του αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ρένα Δούρου, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 54 ετών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στέκεται στην ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα του τραγουδιστή, ενώ η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει έναν περισσότερο προσωπικό αποχαιρετισμό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, «αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα», ενώ η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου φωτίζει την πλευρά του ανθρώπου πίσω από τη δημόσια εικόνα, γράφοντας για «το παιδί της λαϊκής γειτονιάς που κοίταξε πολύ πέρα από αυτήν χωρίς ποτέ να ντραπεί γι’ αυτήν».

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Ανδρουλάκης: «Η τολμηρή σκέψη του σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του»

Στη δική του ανάρτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρεται στην ξεχωριστή παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο λαϊκό τραγούδι και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαμορφώσει μια απολύτως αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική ταυτότητα.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα», αναφέρει.

«Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: «Τον αποχαιρετούμε με θλίψη».

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Δούρου: «Δεν ζήτησε άδεια για να είναι αυτό που ήταν»

Σε πιο προσωπικό τόνο κινείται η ανάρτηση της Ρένας Δούρου, η οποία ανατρέχει στα πρώτα χρόνια του τραγουδιστή, αλλά και στη διαδρομή που ακολούθησε χωρίς, όπως σημειώνει, να αποκοπεί ποτέ από τις ρίζες του.

«Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Με πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος. Δούλεψε κι ο ίδιος από μαθητής και στα δεκάξι του ήδη τραγουδούσε τα βράδια», γράφει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ρένα Δούρου επισημαίνει ότι αυτή την καταγωγή «δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του», υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν μια πλευρά του που συχνά έμενε στη σκιά της εικόνας του «εκκεντρικού» Μαζωνάκη.

«Ήταν βαθιά λαϊκός και ταυτόχρονα είχε μια αχόρταγη περιέργεια για ό,τι υπήρχε έξω από τα όρια του κόσμου όπου γεννήθηκε», σημειώνει, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Μαζωνάκης έφερε στη λαϊκή πίστα στοιχεία από το θέατρο, τη μόδα, την παγκόσμια τέχνη και τη διανόηση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην κριτική που δέχθηκε στη διάρκεια της καριέρας του για τις ενδυματολογικές επιλογές, τη σκηνική παρουσία και συνολικά την άρνησή του να προσαρμοστεί σε στερεότυπα.

«Κι όμως, αυτό ήταν ίσως το πιο λαϊκό πάνω του: δεν ζήτησε άδεια για να είναι αυτό που ήταν», γράφει χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται, παράλληλα, και στην προσωπική γνωριμία τους, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. «Κρατάω και κάποιες φωτογραφίες μας. Θα μείνουν εκεί που ανήκουν, στο προσωπικό μου αρχείο», σημειώνει.

Και προσθέτει: «Όπως προσωπικές θα μείνουν και κάποιες στιγμές. Από εκείνες που δεν χρειάζεται να τις αφηγηθείς για να θυμάσαι ποιος στάθηκε δίπλα σου όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα».

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό της, η Ρένα Δούρου γράφει: «Τον άνθρωπο που άκουσε πολλά, τόλμησε περισσότερα και επέμεινε μέχρι τέλους να ανήκει στον εαυτό του. Γεια σου Μαζώ…».

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανακοπή η αιτία θανάτου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026), σε ηλικία 54 ετών, με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του να προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι, όταν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 16:45 χωρίς αναπνοή και σφυγμό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.