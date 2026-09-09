Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν το πιστεύω ότι έφυγε, έχει βοηθήσει τόσο κόσμο», λέει συγκινημένος ξάδερφός του

Βαθιά συγκινημένος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο ξάδελφός του, Παναγιώτης Μαζωνάκης, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του. Ο μουσικοσυνθέτης, που είχε συνεργαστεί μαζί του γράφοντας τραγούδια του, θυμήθηκε τον άνθρωπο πίσω από τον τραγουδιστή, αλλά και τη σχέση που είχαν από τα παιδικά τους χρόνια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν για εκείνον πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που στεκόταν δίπλα στους άλλους και πρόσφερε χωρίς να το διαφημίζει. Μιλώντας για τον ξάδερφό του, ο Παναγιώτης στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του: «Από μικροί ήμασταν μαζί. Έχω γράψει μερικά τραγούδια του Γιώργου. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, έτσι; Και με τα τραγούδια του και σαν άνθρωπος. Τα πάντα, τα πάντα», ανέφερε με φανερή συγκίνηση για τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Αυτό είναι και το στοιχείο που, όπως λέει, θα κρατήσει περισσότερο στη μνήμη του. «Μου έχει μείνει ότι είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει. Τίποτα άλλο». Η είδηση του θανάτου του τον βρήκε εντελώς απροετοίμαστο, καθώς τίποτα δεν τον είχε προετοιμάσει για όσα θα άκουγε επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Ο ίδιος περιέγραψε με λίγα λόγια τη στιγμή που έμαθε τι είχε συμβεί, αποκαλύπτοντας ότι πληροφορήθηκε τον θάνατο από την τηλεόραση. «Η είδηση του θανάτου με βρήκε λίγο απροετοίμαστο γιατί δεν το περίμενα. Κι εγώ μπήκα στο σπίτι χωρίς να το ξέρω, στην τηλεόραση το άκουσα. Και δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει». Λόγια που αποτυπώνουν το σοκ ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς», αποσβολωμένοι από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βαθιά οδύνη βρίσκονται και οι δύο αδελφές του, καθώς η οικογένεια καλείται να διαχειριστεί μέσα σε λίγες ώρες μια απώλεια που κανείς δεν περίμενε.

Παράλληλα, η Ασφάλεια ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής, ενώ ερωτήματα υπάρχουν και για το ιδιωτικό ιατρείο στο οποίο βρισκόταν νωρίτερα.