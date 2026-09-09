Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου – «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 54 του χρόνια, με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή να προκαλεί βαθιά θλίψη και σειρά αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων από εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου. Από τον Παύλο Μαρινάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη έως τη Ρένα Δούρου, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Χάρη Δούκα, οι αναρτήσεις συγκλίνουν σε μια κοινή αναφορά: στην ιδιαίτερη φωνή, την αντισυμβατική παρουσία και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων», γράφει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνει ότι «δεν έμοιαζε με κανέναν». Ο Νίκος Ανδρουλάκης στέκεται στην «αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα» και η Ρένα Δούρου στο «παιδί της λαϊκής γειτονιάς» που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Ο θάνατος του 54χρονου καλλιτέχνη προκάλεσε και τη συγκινητική αντίδραση του Χάρη Δούκα, καθώς σε λίγες ημέρες ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στην Τεχνόπολη για να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

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Μαρινάκης: «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας»

Με μια ανάρτηση που συνδέει τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη με τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς τον αποχαιρέτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων», αναφέρει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στέκεται παράλληλα σε δύο στοιχεία που, όπως σημειώνει, έκαναν τον τραγουδιστή να ξεχωρίσει: το ταλέντο και τον αυθορμητισμό του.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, γράφει, «ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και τον παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης επιλέγει έναν περισσότερο προσωπικό τόνο: «Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι (ίσως και περισσότερα) της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι».

Ανδρουλάκης: «Η τολμηρή σκέψη του σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του»

Στην ιδιαίτερη καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Γιώργου Μαζωνάκη στέκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα», αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: «Τον αποχαιρετούμε με θλίψη».

Δούρου: «Δεν ζήτησε άδεια για να είναι αυτό που ήταν»

Έναν περισσότερο προσωπικό αποχαιρετισμό επιλέγει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ανατρέχοντας στη λαϊκή καταγωγή του τραγουδιστή και φωτίζοντας μια πλευρά του που, όπως υποστηρίζει, συχνά κρυβόταν πίσω από την εικόνα του «εκκεντρικού» Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Με πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος. Δούλεψε κι ο ίδιος από μαθητής και στα δεκάξι του ήδη τραγουδούσε τα βράδια», γράφει.

Η Ρένα Δούρου σημειώνει ότι αυτή την καταγωγή «δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του», υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν μια πλευρά του που συχνά αδικήθηκε πίσω από τη δημόσια εικόνα του.

«Ήταν βαθιά λαϊκός και ταυτόχρονα είχε μια αχόρταγη περιέργεια για ό,τι υπήρχε έξω από τα όρια του κόσμου όπου γεννήθηκε», αναφέρει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην κριτική που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του για τις ενδυματολογικές επιλογές, τη σκηνική παρουσία και όσα δεν χωρούσαν, όπως γράφει, στην προκατασκευασμένη εικόνα του «λαϊκού άνδρα τραγουδιστή».

«Κι όμως, αυτό ήταν ίσως το πιο λαϊκό πάνω του: δεν ζήτησε άδεια για να είναι αυτό που ήταν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει παράλληλα μια προσωπική αναφορά στη σχέση τους. «Κρατάω και κάποιες φωτογραφίες μας. Θα μείνουν εκεί που ανήκουν, στο προσωπικό μου αρχείο», γράφει.

Και προσθέτει: «Όπως προσωπικές θα μείνουν και κάποιες στιγμές. Από εκείνες που δεν χρειάζεται να τις αφηγηθείς για να θυμάσαι ποιος στάθηκε δίπλα σου όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα».

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό της, σημειώνει: «Τον άνθρωπο που άκουσε πολλά, τόλμησε περισσότερα και επέμεινε μέχρι τέλους να ανήκει στον εαυτό του. Γεια σου Μαζώ…».

Πιερρακάκης: «Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν»

Στις δικές του αναμνήσεις από τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη ανατρέχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του», γράφει.

«Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του – και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων», αναφέρει, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Δούκας: «Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη»

Ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση έχει ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο σε λίγες ημέρες να βρεθεί στην Τεχνόπολη για να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

«Ανείπωτη θλίψη… Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής», αναφέρει.

Ο Χάρης Δούκας αποχαιρετά «έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι», εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους ανθρώπους του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανακοπή η αιτία θανάτου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026), σε ηλικία 54 ετών, με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του να προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι όταν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 16:45 χωρίς αναπνοή και σφυγμό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.