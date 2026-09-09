Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ασφάλεια ερευνά τον θάνατο του τραγουδιστή – Πρόσωπο κλειδί ο γιατρός που του έκανε τη θεραπεία

Το newsit.gr επικοινώνησε με τον γιατρό που δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να πει - Εξετάζεται αν η θεραπεία μπορούσε να γίνει σε ιδιωτικό ιατρείο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ο Γιώργος Μαζωνάκης (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / EUROKINISSI)
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
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Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και δύο έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και στο νοσοκομείο «Ελπίς» και ερευνούν σε βάθος την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκειμένου να φωτιστούν όλες οι σκοτεινές πτυχές της περίεργης αυτής ιστορίας.

Και αυτό γιατί ήθελαν να σφραγιστεί άμεσα ο χώρος του ιατρείου της οδού Καρνεάδου προκειμένου να εξεταστούν από ειδικούς όλα τα ιατρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη θεραπεία αντιγήρανσης, τα φάρμακα που πιθανόν χορηγήθηκαν στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ θα ερευνηθεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να διενεργηθεί σε ιδιωτικό ιατρείο ή απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη και αν φυσικά είχαν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όπως χαρακτηριστικά λέγεται η συγκεκριμένη θεραπεία στην οποία ξεκίνησε να υποβάλλεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως τέτοιες θεραπείες δεν μπορούν να διενεργηθούν σε ιδιωτικά ιατρεία, κάτι που σημαίνει πως η έρευνα της Αστυνομίας επεκτείνεται και σε άλλα επίπεδα.

Όμως έφυγαν με άδεια χέρια καθώς ο γιατρός είχε εξαφανιστεί αρχικά από το ιατρείο και παρά τις κλήσεις τους και δεν υπήρχε κανείς για να ανοίξει την πόρτα και να κάνουν την έρευνα οι αστυνομικοί, ενώ λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε και βρίσκεται στην ασφάλεια στην Κυψέλη όπου προσήχθη και καταθέτει προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και να αποσαφηνιστεί εάν με τις πράξεις του ο γιατρός έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο.

Το newsit.gr, επικοινώνησε με τον συγκεκριμένο γιατρό ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει να πει κάτι και βιάστηκε να κλείσει το τηλέφωνο.

Θεωρείται, το κομβικό πρόσωπο σε όλη την υπόθεση και όπως λένε οι αστυνομικοί, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026 σε ηλικία 54 ετών.

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