Τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Βγήκε από το χειρουργείο η 21χρονη – Βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση

Νεότερα υπάρχουν για την κατάσταση της υγείας των τεσσάρων γυναικών που τραυματίστηκαν στο σοβαρό ατύχημα με δύο λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν το ένα όχημα ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε πάνω σε στάση.

Η 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε πιο σοβαρά όταν ηλεκτρικό λεωφορείο συγκρούστηκε με λεωφορείο ΚΤΕΛ και έπειτα έπεσε στην στάση στη Θεσσαλονίκη, βγήκε από το χειρουργείο μετά από επέμβαση που διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες. Πλέον νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

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Η νεαρή γυναίκα είχε υποστεί σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί από ομάδα γιατρών στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Έφερε επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία, σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν χρειάστηκαν χειρουργική αντιμετώπιση.

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται και η 62χρονη, η οποία έχει τραυματιστεί ελαφρά και παραμένει στη χειρουργική κλινική.

Αντίθετα, η 50χρονη και η 17χρονη, που επίσης είχαν υποστεί ελαφρά τραύματα, πήραν εξιτήριο το απόγευμα. Οι δύο γυναίκες αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού πρώτα έλαβαν από τους γιατρούς τις απαραίτητες οδηγίες για την ανάρρωσή τους.

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Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα

Όλα συνέβησαν περίπου στη μία το μεσημέρι, στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένα ηλεκτρικό λεωφορείο κινούνταν στον δρόμο όταν συγκρούστηκε με δεύτερο λεωφορείο που βρισκόταν μπροστά του και ήταν σταματημένο. Μετά τη σύγκρουση, το ηλεκτρικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στη στάση, όπου εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος.

Το όχημα ουσιαστικά «σφηνώθηκε» ανάμεσα στο άλλο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά τέσσερις γυναίκες.

Η 21χρονη και η 62χρονη βρίσκονταν στη στάση περιμένοντας το λεωφορείο, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν σε ένα από τα δύο οχήματα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το ΕΚΑΒ έστειλε δύο ασθενοφόρα, δύο μηχανές και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά των τραυματιών.

«Τη μία την πήρε από κάτω το λεωφορείο»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση:

«Ήμουν στο μπαλκόνι και άκουσα το μπαμ. Το λεωφορείο 57 κατέβαινε, άνοιξε τις πόρτες να κατέβουν οι επιβάτες και από πίσω ήταν ένα άλλο που δεν πρέπει να έπιασαν τα φρένα του. Δυο ή τρεις γυναίκες κάθονταν στη στάση και οι άλλες πρέπει να χτυπήθηκαν από το άλλο λεωφορείο. Τη μία την πήρε από κάτω το λεωφορείο και δεν γνωρίζω πόσο σοβαρά είναι. Ειδοποίησα ασθενοφόρα, ήρθαν και απεγκλωβίστηκε και η γυναίκα που της είχε πιάσει το λεωφορείο τα πόδια. Επικρατούσαν σκηνές αλλοφροσύνης και ένας έπιανε το κεφάλι του. Είδα να μπαίνουν 4 σε ασθενοφόρα».

Μία ακόμη κάτοικος της περιοχής, που έφτασε στο σημείο μετά το ατύχημα, ανέφερε:

«Το ένα λεωφορείο ήταν σαν να πήγαινε να προσπεράσει το άλλο. Η μία γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά ήταν σοκαρισμένη. Έχει χτυπήσει το πόδι της. Ασθενοφόρα και πυροσβεστική ήρθαν πολύ γρήγορα».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται, ενώ η 21χρονη παραμένει στο νοσοκομείο υπό ιατρική παρακολούθηση μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση.