F-16 Viper: Στην Πολεμική Αεροπορία το 60ό αναβαθμισμένο μαχητικό αεροσκάφος

Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, το 60ό F-16 που αναβαθμίστηκε στην έκδοση Viper (F-16V). Το μαχητικό παραδόθηκε από τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα αναβάθμισης του ελληνικού στόλου.

Τα αναβαθμισμένα F-16 προσφέρουν στην Πολεμική Αεροπορία περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες, καθώς οι πιλότοι έχουν καλύτερη εικόνα των δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας αποστολής. Παράλληλα, το F-16V μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με άλλα σύγχρονα συστήματα, βοηθώντας τους χειριστές να αξιολογούν γρηγορότερα τις πληροφορίες και να παίρνουν αποφάσεις σε μικρότερο χρόνο.

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Το αναβαθμισμένο αεροσκάφος διαθέτει το προηγμένο ραντάρ APG-83, με αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, καθώς και προηγμένο υπολογιστή αποστολής και σύγχρονες οθόνες πιλοτηρίου.

Όπως είχε γράψει πρόσφατα στο OnAlert ο Κώστας Σαρικάς, είναι χαρακτηριστικό ότι το 50ό F-16 Viper παραδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ τον Ιούλιο ο αριθμός είχε ήδη φτάσει στα 56 αεροσκάφη. Η παράδοση του 60ού μαχητικού επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα έχει αποκτήσει πλέον τον απαιτούμενο ρυθμό και κινείται εντός του χρονοδιαγράμματος.

«Κάθε παράδοση F-16V ενισχύει την αεράμυνα της Ελλάδας και αναβαθμίζει τη διαλειτουργικότητα με τις συμμαχικές δυνάμεις», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin. «Το F-16 θα παραμείνει βασικός πυλώνας της ελληνικής αεροπορικής ισχύος για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς η Πολεμική Αεροπορία οικοδομεί μια πιο ολοκληρωμένη δύναμη για το μέλλον».

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«Με την παράδοση του 60ού F-16 Viper το πρόγραμμα έχει πλέον ξεπεράσει τα δύο τρίτα της υλοποίησής του. Η ΕΑΒ συνεχίζει με προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και στις απαιτήσεις του προγράμματος, με στόχο την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου κρίσιμης σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα, με τη Lockheed Martin να παρέχει υποστήριξη στους τομείς της μηχανικής, της ολοκλήρωσης συστημάτων και της τεχνικής υποστήριξης, μέσω εξειδικευμένων ομάδων στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αναβάθμισης, με τις παραδόσεις να συνεχίζονται έως το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: OnAlert.gr