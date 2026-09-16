Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία κατά του γιατρού – «Πλήρωσα 200 ευρώ την επίσκεψη και μου ζήτησε 1600»

«Βροχή» πέφτουν οι οι καταγγελίες για το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. ο 58χρονος και η 56χρονη που αύριο (17.09.2026) θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, φαίνεται πώς είχαν πλουτίσει από θεραπείες και «θαύματα» που έταζαν σε πελάτες με βαριές τσέπες.

Ο θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή ήταν, η κορυφή του παγόβουνου για τη δράση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ολοένα και περισσότερες μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

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Στο Live News μίλησε ακόμα μία γυναίκα, η οποία υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Όπως είπε, μάλιστα, ο 58χρονος γιατρός, και όχι η 56χρονη, της πρότεινε να κάνει πλασμαφαίρεση για να αδυνατίσει. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με τα λεγόμενα του γιατρού, ότι η σύζυγός του αναλάμβανε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης και ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή.

«Μου λέει ”για να αδυνατίσεις θα κάνεις βλαστοκύτταρα”. Πήγα την άλλη μέρα, μπήκα σε ένα δωμάτιο, ξάπλωσα. Από το δεξί χέρι μου πήρε το αίμα και θα διαχώριζε το πλάσμα από το αίμα. Μου το πήρε, το άφησε κάπου είκοσι λεπτά, τριάντα λεπτά και μου το ξανάβαλε και έμεναν και λίγα κάτι όχι γραμμάρια, κάτι σαν κιτρινάκι ήταν αυτό που έμεινε και μου το έβαλε στο κεφάλι μου. Ήταν σε μια συριγγούλα ψιλή, ψιλή. Αυτές που κάνουν ινσουλίνη τις ενέσεις και μου έκανε δυο – τρεις η κοπέλα.

Μου λέει η κοπέλα αυτό μπορώ να στο βάλω στο κεφάλι για τα μαλλιά. Λέω βάλτο. Και μετά ήρθε ο κύριος αυτός και λέει ‘’Τι της βάζεις της κυρίας (…);’’ Λέει αυτό. Λέει εντάξει ας το κάνουμε δώρο. Διακόσια ευρώ είναι. Και μετά λέω να είστε καλά που μου κάνετε και ένα δώρο γιατί ξεπουπουλιάσατε του λέω εγώ εκείνη τη στιγμή και χαμογέλασε. Μιλούσα με μια ξανθιά κοπέλα. Δεν ήταν η γυναίκα του αυτή η κυρία που βλέπω στην τηλεόραση, δεν ήταν», είπε η γυναίκα στο Live News.

Και συμπλήρωσε: «Βέβαια, μου είπε θα πάρεις και την μία ένεση που είναι για αδυνάτισμα, αλλά εγώ δεν τη γράφω. Θα πάτε κάτω στο φαρμακείο. Φυσικά, δεν μου έδωσε κανένα χαρτί που να γράφει το όνομά του επάνω. Πλήρωσα 200 ευρώ επίσκεψη και μετά μου ζήτησε 1600. Μα του λέω είναι πάρα πολλά. Τότε μου λέει 1.500 χωρίς απόδειξη. Εγώ πήγα δεύτερη φορά, έδωσα τα λεφτά μου, δεν ξαναπήγα».