Ελλάδα

Κολωνός: Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα στον σύντροφο της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Ο 38χρονος κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Η 31χρονη στον Κολωνό
Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα παραπέμπεται να απολογηθεί ο 38χρονος από τον Κολωνό που φέρεται να σκότωσε την 31χρονη σύντροφό του.

Ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης, διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία σε βάρος του 38χρονου αναμένεται να περιληφθεί η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας, καθώς η νεκροψία- νεκροτομή είχε προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί.

Από τη μακροσκοπική εξέταση πάντως, στη νεκρή έγκυο, η εκδοχή του άνδρα για ατύχημα της 31χρονου, φέρεται να αποκλείεται, καθώς διαπιστώνονται τραύματα στη σορό της γυναίκας που δεν δικαιολογούνται από πτώση.

Παράλληλα, μαρτυρίες γειτόνων κάνουν για λόγο για οξύθυμο άνδρα και για συχνούς καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
87
78
76
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
48 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Βηθλεέμ – Ανάμεσά τους μία έγκυος
Μέσα σε αγωνία και φόβο ζουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα - «Το Σάββατο, μας είπε ο ξεναγός ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω λόγω της εμπόλεμης ζώνης. Ήμασταν λίγο αγχωμένοι αλλά δεν είχαμε καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστασης»
A view of the Al-Aqsa compound, also known to Jews as the Temple Mount, after missiles were launched from Iran towards Israel, following Israel and U.S. strikes on Iran, in Jerusalem, February 28, 2026. REUTERS/Ammar Awad
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ορατός ο κίνδυνος τρομοκρατικού χτυπήματος και στην Ελλάδα – Το σχέδιο της ΕΛΑΣ
Όπως χαρακτηριστικά λένε στο newsit.gr αξιωματικοί που έχουν γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, να προσεγγίσει κάποιος τις πρεσβείες, των οποίων τα μέτρα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, είναι αδύνατον
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα 16
Newsit logo
Newsit logo