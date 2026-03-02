Κολωνός: Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα στον σύντροφο της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα παραπέμπεται να απολογηθεί ο 38χρονος από τον Κολωνό που φέρεται να σκότωσε την 31χρονη σύντροφό του.

Ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης, διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία σε βάρος του 38χρονου αναμένεται να περιληφθεί η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας, καθώς η νεκροψία- νεκροτομή είχε προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί.

Από τη μακροσκοπική εξέταση πάντως, στη νεκρή έγκυο, η εκδοχή του άνδρα για ατύχημα της 31χρονου, φέρεται να αποκλείεται, καθώς διαπιστώνονται τραύματα στη σορό της γυναίκας που δεν δικαιολογούνται από πτώση.

Παράλληλα, μαρτυρίες γειτόνων κάνουν για λόγο για οξύθυμο άνδρα και για συχνούς καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού.