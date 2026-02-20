Κωνσταντία Δημογλίδου για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού, τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», το πρωί της Παρασκευής (20.2.26).

Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαμαρτυρόμενων νοσηλευτών και αστυνομικών έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τους εργαζόμενους να τον προπηλακίζουν και την προσωπική του φρουρά αρχικά να προσπαθεί να τον απομακρύνει από το σημείο, όμως κατάφερε να περάσει στο νοσοκομείο, από άλλη είσοδο εν μέσω επεισοδίων.

«Είναι δυνατόν να βλέπουμε αυτές τις εικόνες που υπάρχει συγκεντρωμένο πλήθος που αυτό που ήθελε ήταν να απομακρυνθεί η αστυνομία για να επιτεθεί στον υπουργό. Και όχι μόνο στον υπουργό, αλλά και στους βουλευτές και στον κόσμο, που δεν σεβάστηκαν οι συγκεντρωμένοι. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους γιατρούς. Ήταν γιατροί και εργαζόμενοι από συγκεκριμένη παράταξη», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού. Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι», επισήμανε.

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Όπως είπε, «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις».

Απαντώντας σε όσους, όπως σημείωσε, απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είπε «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια»