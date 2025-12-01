Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Εξετάζεται η απαγόρευση βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί

Το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η διέλευση βαρέων οχημάτων από τον Κηφισό κα συγκεκριμένα από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί εξετάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα που παρατηρείται κάθε πρωί στον Κηφισό, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Δεν χωράμε άλλοι. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, τα λεωφορεία είναι γεμάτα, το μετρό είναι γεμάτο, τα σπίτια είναι γεμάτα. Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους», ήταν η αρχική αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24. Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για απαγόρευση των βαρέων οχημάτων από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί στον Κηφισό: «Αυτή την περίοδο μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση αυτού του προβλήματος, πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν».

«Τα πλεονεκτήματα είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό. Τα μειονεκτήματα είναι ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι έμφραγμα κυκλοφοριακό», επισήμανε.

«Στον δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας λέει 09:00 με 21:00. Τηρείται αυτό το μέτρο; Όχι. Είναι εύκολο να το κάνεις μέχρι τις 07:00 αν υπάρχει συνολική συνεργασία. Το δύσκολο είναι μετά τις 10:00 με πολλά οχήματα ταυτόχρονα. Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει», συμπλήρωσε ο κ. Κυρανάκης.

«Αυτό που δοκιμάζουν επίσης αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι, είναι να δίνουν αντικίνητρα σε αυτούς που είναι μόνοι τους σε ένα αυτοκίνητο. Θα τα ακούσουμε εδώ οι Έλληνες οδηγοί και θα πούμε “τι είναι αυτά, μακριά από εμάς, δεν θα μου πείτε πώς οδηγώ”. Λογικό. Στον Κηφισό όταν είστε γυρίστε το κεφάλι γύρω σας όταν θα είστε κολλημένοι. Σε αυτοκίνητο των πέντε θέσεων υπάρχει ένας. Όλο αυτό καταλήγει στο να μην χωράμε» τόνισε.

«Πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, δεν μπορεί το υπουργείο Μεταφορών να πάρει μόνο του αποφάσεις διότι δεν είναι μόνο δικές μας αποφάσεις αυτές. Η ιδέα είναι αυτονόητη, όπως την εφαρμόζουν άλλες πόλεις: εφόσον είμαστε παραπάνω από ένας στα ίδια αυτοκίνητα, η κίνηση θα μειωθεί. Άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εφαρμόζουν αντικίνητρα σε όσους οδηγούν μόνοι. Το κίνητρο για όλους μας (σ.σ. για να γίνει αυτό) είναι να έχει λιγότερη κίνηση» κατέληξε.