Κόρινθος: Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο του 22χρονου – «Βρέθηκε σπασμένο το κινητό του και κομμάτι μονωτικής ταινίας»

Αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στην τοπική κοινωνία της Κορίνθου μετά από τον θάνατο του 22χρονου που βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στο σαλόνι του σπιτιού του. Ακόμα εξετάζονται όλα τα σενάρια που μπορεί να οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του νεαρού με τα νέα στοιχεία περί «μονωτικής ταινίας» να δημιουργούν καινούριες απορίες.

Καινούρια στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από το Live News όπου ήταν καλεσμένος ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, και μας ενημέρωσε ότι στο σαλόνι του σπιτιού του νεαρού στην Κόρινθο, βρέθηκε σπασμένο το κινητό του 22χρονου και ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας, το οποίο ενδέχεται να ήταν στο στόμα του και να έπεσε στη συνέχεια ή κάποιος να την έβγαλε.

Το μαχαίρι επίσης με το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 22χρονος φέρεται να έχει βρεθεί στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε κάμερες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή για να διαπιστώσουν αν υπήρχε κάποια ύποπτη κίνηση, πριν ο 22χρονος βρεθεί αιμόφυρτος.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να μπήκε στο σπίτι πρώτα ο 22χρονος και μετά από ώρα μπαίνει ο αδελφός του καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του κ. Καλλιακμάνη, ο αδελφός του 22χρονου ήταν το άτομο που τον εντόπισε νεκρό και στη συνέχεια κάλεσε τον πατέρα του.

Με δύο τραύματα αριστερά και δεξιά στο λαιμό ο 22χρονος

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα, ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα, αριστερά και δεξιά στο λαιμό. Το τραύμα που ήταν αριστερά ήταν πιο βαθύ και το άλλο ρηχό, όπως διαπιστώθηκε. Επίσης, εντοπίστηκαν επιπόλαιες εκδορές στην κοιλιά. Στοιχεία που για πολλούς αποδυναμώνουν το σενάριο της αυτοκτονίας. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Τα τραύματα στην κοιλιά μπορεί να είναι τραύματά δισταγμού. Για να ισχυροποιηθεί η υποψία της ανθρωποκτονίας θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ακινητοποίησης ή να ναρκωθεί. Γι΄ αυτό πιστεύω πως ο ιατροδικαστής ορθώς περιμένει τα αποτελέσματα τον τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτό που μου ξινίζει είναι γιατί προσπάθησε με το αντίθετο χέρι να προκαλέσει τραύμα. Το βαθύ τραύμα συνήθως είναι το τελευταίο τραύμα. Τα πρώτα είναι δισταγμού και πιο επιπόλαια», είπε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Το τροχαίο ατύχημα που είχε επηρεάσει τον 22χρονο

Ο 22χρονος είχε έρθει αντιμέτωπος με ένα δύσκολο περιστατικό πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν τραυματίστηκε σε τροχαίο. Παρά τον τραυματισμό του, ο 22χρονος δεν εγκατέλειψε την οδήγηση με μηχανή. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες αγάπες της ζωής του.

Εκείνος είχε πιάσει δουλειά σε πιτσαρία και όσοι τον έζησαν τους τελευταίους μήνες, έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που ποτέ δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα.

Ο 22χρονος είχε πάντα κοντά τους γονείς και τα δύο αδέρφια του, που προσπαθούσαν να τον στηρίξουν και όπως λένε δεν τους πέρασε από το μυαλό πως υπήρχε περίπτωση να κάνει κακό στον εαυτό του.

Το θρίλερ με τον θάνατο του 22χρονου συνεχίζεται και οι δικοί του άνθρωποι ευελπιστούν πως σύντομα θα μάθουν όλη την αλήθεια, για την υπόθεση που άλλαξε τις ζωές τους.