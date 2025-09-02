Συμβαίνει τώρα:
Κόρινθος: Νεκρός 22χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

Ένας 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού δέχθηκε μαχαιριά στον λαιμό – Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο νεαρός πέθανε
Ένας 22χρονος βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος στην Κόρινθο, τα ξημερώματα της Τρίτης (02.09.2025), πριν μεταφερθεί στα επείγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου. Οι γιατροί που κινητοποιήθηκαν προσπαθούν από τότε να τον κρατήσουν στη ζωή, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται πολύ σοβαρή. Το θύμα φέρει σοβαρό τραύμα στον λαιμό, σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός απεβίωσε.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στο νοσοκομείο, όπου κλήθηκαν ενισχύσεις από ιατρικό προσωπικό για να σταθεροποιήσουν τον νεαρό. Αστυνομικοί της Κορίνθου και άνδρες της ασφάλειας έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να ξεκινήσουν έρευνα.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς. Οι ανακριτές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς και πού συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, ο νεαρός μεταφέρθηκε από το Λέχαιο Κορινθίας προτού διακομιστεί επειγόντως στο νοσοκομείο.

Δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις προκειμένου να ρίξει φως στην υπόθεση και να εντοπίσει τους ενδεχόμενους υπεύθυνους αυτής της βίαιης επίθεσης.

