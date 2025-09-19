Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη που ακρωτηρίασε τον 54χρονο εργάτη στο Τσοτύλι

Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για την έκρηξη που έγινε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025) σε μάντρα με μηχανήματα έργων στην Κοζάνη στην περιοχή Τσοτύλι, καθώς αργά το απόγευμα στο σημείο εντοπίστηκαν θραύσματα πυρομαχικών. Από το Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο 54χρονος εργάτης, ο οποίος ακρωτηριάστηκε.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη στις εγκαταστάσεις μηχανημάτων έργων στην Κοζάνη.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στην περιοχή Τσοτύλι Κοζάνης, εκτός από τον 54χρονο, τραυματίστηκε και ένας 58χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης.

Σύμφωνα, με πληροφορίες, ο 54χρονος που διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άτυχος εργάτης έχει ακρωτηριαστεί σε χέρι και πόδι, ενώ έχει 60% εγκαύματα και πολλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, επειδή οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, φαίνεται πως μπορεί να υπήρξε πιθανή διαρροή αερίου σε λάστιχο το οποίο τροφοδοτούνταν από φιάλες οξυγόνου.

«Μάλλον έκανε κάποια αναρρόφηση η φιάλη»

«Ο άνθρωπος δούλευε σε έναν εργολάβο και εκείνη τη στιγμή μάλλον έκανε κάποια αναρρόφηση η φιάλη και έγινε το ατύχημα. Έτσι χτύπησε και είναι σοβαρά. Θα τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης απ’ ότι μας είπαν», είπε στο newsit.gr συγγενής του 54χρονου.

«Δούλευε αρκετά χρόνια στην εταιρεία, έχει την οικογένεια του, είναι πατέρας τριών παιδιών. Μεγάλα παιδιά έχει. Ακόμα δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε», ανέφερε.