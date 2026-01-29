Κρήτη: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη, προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους

Υπατμόν βρίσκονται οι αρχές σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της κακοκαιρίας που αν και εξπρές αναμένεται να φέρει έντονα φαινόμενα, όπως οι ισχυροί άνεμοι στην Κρήτη.

Μπορεί να μην υπάρχουν προβλήματα από χαλάζι ή καταιγίδες όπως σε άλλες περιοχές, όμως οι ισχυροί άνεμοι στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη αφρικανική σκόνη, προκαλούν προβλήματα στο νησί.

Όλα αυτά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες στο νησί, θυμίζουν καλοκαιράκι, με το Σίθι Λασιθίου να παίρνει με 24,7 βαθμούς Κελσίου.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης έχει κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο βόρειο τμήμα του νησιού και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγούβαρδο να κάνει μία ανάρτηση για το φαινόμενο αυτό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Λαγουβάρδου:

«Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Κρήτη

Πέμπτη 29/01/2026 με ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας και ιδιαιτέρως στην Κρήτη και στη νότια Πελοπόννησο, όπως διακρίνεται και στο χάρτη πρόγνωσης για το μεσημέρι της Πέμπτης, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Λόγω των ισχυρών νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων η σκόνη θα απομακρυνθεί από το νησί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Ταυτόχρονα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται από τους σταθμούς του METEO στα βόρεια τμήματα του νησιού, όπως διακρίνεται και στον πίνακα με τις 8 υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας».

Προβλήματα από τους νοτιάδες

Ισχυροί νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ επηρεάζουν σήμερα Πέμπτη 29.01.2026 την Κρήτη, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σε Ηράκλειο και Χανιά καταγράφεται αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω αυξημένων αιωρούμενων σωματιδίων, με τις μετρήσεις PM10 να ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας (208 μg/κ.μ. στο Ηράκλειο το μεσημέρι).

Στη Νέα Αλικαρνασσό αποκολλήθηκαν τμήματα τοίχου από οικία προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ σε διάφορες περιοχές έπεσαν κλαδιά και δέντρα, με τους δήμους να επεμβαίνουν για λόγους ασφάλειας.

Την ίδια ώρα πολλά σταθμευμένα μηχανάκια στο Ηράκλειο, βρέθηκαν πεσμένα στο δρόμο, παρασυρμένα από τους ισχυρούς ανέμους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο αναμένεται νεότερη εκτίμηση το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές και οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν την έκθεση στην επιβαρυμένη ατμόσφαιρα.