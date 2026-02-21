Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21.02.2026) βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης.

Η επιχείρηση για τους μετανάστες πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης και συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ στο σημείο κατευθύνεται και σκάφος της Frontex για περαιτέρω ενίσχυση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τώρα έχουν περισυλλεγεί 20 αλλοδαποί από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το οποίο τους εντόπισε στη θάλασσα και προχώρησε άμεσα στη διάσωσή τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενδεχόμενων αγνοουμένων, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, με βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστικών δυνάμεων.