Ελλάδα

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Μέχρι τώρα έχουν περισυλλεγεί 20 αλλοδαποί από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το οποίο τους εντόπισε στη θάλασσα και προχώρησε άμεσα στη διάσωσή τους
Μετανάστες
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21.02.2026) βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης.

Η επιχείρηση για τους μετανάστες πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης και συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ στο σημείο κατευθύνεται και σκάφος της Frontex για περαιτέρω ενίσχυση.

Μέχρι τώρα έχουν περισυλλεγεί 20 αλλοδαποί από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το οποίο τους εντόπισε στη θάλασσα και προχώρησε άμεσα στη διάσωσή τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενδεχόμενων αγνοουμένων, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, με βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
181
172
147
130
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βροχερό διήμερο με έντονα κατά τόπους φαινόμενα - Μήνυμα του 112 στη Λήμνο - Με ήλιο το πέταγμα του χαρταετού
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ώρες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη - Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo