Κρητική μαφία: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των μελών

Στην άμεση δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών, στην υπόθεση της επονομαζόμενης «μαφίας της Κρήτης» προχώρησε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση της Κρητικής μαφίας προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη ο οποίος με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής ακολουθεί τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Η Αρχή ερευνά όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και την ακίνητη περιουσία που έχουν στην κατοχή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και το εξωτερικό. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες και αν χρειαστεί θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Σε κάθε περίπτωση όσα στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία και αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 48 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που κατηγορούνται για διακίνηση και εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση όπλων και εκβιασμούς. Αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης θεωρούνται δύο αδέλφια.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και νέες συλλήψεις για την υπόθεση.

Από την πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, η δεύτερη εκ των οποίων αφορά την υπόθεση εκβιασμού ενός αρχιμανδρίτη από τα μέλη της μαφίας της Κρήτης. Πρόκειται για την έρευνα που επεκτάθηκε –κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.