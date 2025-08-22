Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου που προφυλακίστηκε για τη φωτιά στην Πάτρα: «Βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή»

Κατηγορώ από τους γονείς του 25χρονου που προφυλακίστηκε για τη φωτιά στην Πάτρα στην περιοχή του Γηροκομειού στις 12 Αυγούστου. Ο πατέρας και η μητέρα του νεαρού μίλησαν την Παρασκευή (22.08.2025) και κατήγγειλαν μεθοδεύσεις και απόκρυψη στοιχείων.

Εκτός από τον 25χρονο, στη φυλακή βρίσκεται και ο 21χρονος φίλος του, που είχε προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα.

Ο πρώτος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως ήταν εκεί ως εθελοντής.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια και τον χειροκροτούσαν, επαναλαμβάνουν μιλώντας στον Alpha πως ο γιος τους είναι αθώος.

«Όποιος έχει δει σας παρακαλώ το παιδί μου να δίνει νερό, στο Γηροκομειό, ας έρθει να μιλήσει με τον δικηγόρο μας. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Σας παρακαλώ ελάτε να βοηθήσετε το παιδί μου», λέει ο πατέρας και η μητέρα του 25χρονου.

«Να πω ότι αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου, αλλά ο εθελοντισμός», είπε ο πατέρας και πρόσθεσε:

«Ο μάρτυρας ο ένστολος, περίμενε έξι ώρες μαζί μας για να καταθέσει. Τον είχαν στημένο έξι ώρες και ήμουν σίγουρος πως τον έστησαν για να βαρεθεί να φύγει αλλά κατέθεσε. Όλοι μαζί ήταν, δίπλα του στα 20 μέτρα ήταν δύο μάρτυρες».

«Να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου. Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Μου λείπει εννιά μέρες. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Ποια μάνα; Γιατί; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή; Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του 25χρονου, υποστηρίζοντας πως «από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό».

Η ίδια είπε ακόμα πως είναι μέλος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα»: «Η πρώτη μου αποστολή ήταν το 1995 στη Γεωργία, μετά ήταν στο Ιράν, Σκόπια, Κόσοβο, Αλβανία. Ήμασταν στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας, στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας, στην Ειδομένη».

«Είναι οχτώ νύχτες στα κρατητήρια της Ασφάλειας. Μιλάμε για λίγο. Από ένα παραθυράκι βλέπω τα μάτια του. Βλέπω το παιδί μου στο ενάμιση μέτρο, το οποίο είναι ήρεμη δύναμη, μου δίνει εμένα δύναμη. Μου λέει ”μαμά σε θέλω δυνατή” και του λέω ”αγόρι μου είμαι δυνατή για εσένα και θα είμαι δυνατή γιατί είμαι η μάνα σου. Εγώ σε γέννησα. Από τα σπλάχνα μου βγήκες. Γιατί εγώ σε μεγάλωσα, εγώ σε γαλούχησα, σου έδωσα τις αξίες, τα ιδανικά, τις αρχές”, συμπλήρωσε η ίδια.

Ταυτόχρονα κάνει έκκληση σε όποιον είδε τον γιο της στις 13 Αυγούστου:

«Όποιος έχει δει σας παρακαλώ το παιδί μου να δίνει νερό, στο Γηροκομείο, ας έρθει να μιλήσει με τον δικηγόρο μας. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Σας παρακαλώ ελάτε να βοηθήσετε το παιδί μου».

Από την πλευρά του ο 25χρονος φέρεται να είπε μέσα από τη φυλακή: «Θα προτιμούσα να καώ εγώ από το να κάψω ένα δέντρο».

Ο δικηγόρος της οικογένειας Θ. Χριστόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη η καταστροφή στην Πάτρα και είναι γνωστό ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτούργησε με επάρκεια. Θεωρώ ήταν μία εσπευσμένη προσπάθεια, αναποτελεσματική, να αποδοθούν ευθύνες και να βρεθούν αθώοι στη φυλακή».