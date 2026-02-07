Ελλάδα

Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: Ποινική δίωξη στους 25 συλληφθέντες σε Αττική και Βοιωτία

Αντιμετωπίζουν επτά κακουργήματα, αλλά και πλημμελήματα
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι 25 συλληφθέντες σε Αττική και Βοιωτία, για συμμετοχή σε κύκλωμα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα. Η λεία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε το Σάββατο (07.02.2026) σε βάρος των 25 ατόμων που κρατούνται ως μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα εξής κακουργήματα:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης

πλαστογραφία

λαθρεμπορία

υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη και για πλημμελήματα.

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων

Οι 25 παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων

Το ελληνικό FBI προχώρησε στη σύλληψη των 25, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων

Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μεταξύ τους είναι και δύο αδέλφια που είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυλοβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.

