Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: Ποινική δίωξη στους 25 συλληφθέντες σε Αττική και Βοιωτία

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι 25 συλληφθέντες σε Αττική και Βοιωτία, για συμμετοχή σε κύκλωμα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα. Η λεία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε το Σάββατο (07.02.2026) σε βάρος των 25 ατόμων που κρατούνται ως μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα εξής κακουργήματα:

– διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

– διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης

– πλαστογραφία

– λαθρεμπορία

– υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

– διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη και για πλημμελήματα.

Οι 25 παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Το ελληνικό FBI προχώρησε στη σύλληψη των 25, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μεταξύ τους είναι και δύο αδέλφια που είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυλοβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.