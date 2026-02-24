Κυψέλη: Ξεσπά η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού – «Ο 64χρονος ασελγούσε και δίπλα βρισκόταν η αδερφή της»

Απίστευτη οργή προκαλεί το περιστατικό με την απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη, με φερόμενο δράστη έναν 64χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, τον οποίο κατήγγειλε η μητέρα του θύματος το περασμένο Σάββατο (21.02.2026).

Ο 64χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως με την συνοδεία του δικηγόρου του στην αστυνομία σήμερα Τρίτη (24.02.2026). Η μητέρα του θύματος τον κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού σε βάρος της ΑμεΑ κόρης της, έπειτα από πλάνα που είδε από κάμερες ασφαλείας μέσα από το σπίτι τους στην Κυψέλη.

Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, ο 64χρονος επιχείρησε να ασελγήσει και στην άλλη κόρη της, την 25χρονη δίδυμη αδερφή του πρώτου θύματος, επίσης ΑμεΑ. Μάλιστα, ο άνδρας ήταν γνωστός της οικογένειας και επί χρονιά γείτονάς τους, ο οποίος συχνά τις βοηθούσε.

Η γυναίκα είπε πως όταν είδε τον 64χρονο από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της και αντιλήφθηκε τι συνέβη, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές.

Μιλώντας στο Live News, η μητέρα των κοριτσιών περιέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό όπως το βίωσε. «Ευχαριστώ αρχικά το “Κραυγή ΑμεΑ” που έχουν σταθεί δίπλα μου. Εκείνη τη μέρα, πετάχτηκα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά και αυτός ήρθε εδώ, και όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έλεγξε αν είμαι σπίτι, γιατί είχε κλειδί από αποθήκη για να αφήνει τα ψώνια που του ζητούσα να μου παίρνει», είπε αρχικά η μητέρα της 25χρονης.

Και πρόσθεσε: «Έκανε θελήματα για όλους στη γειτονιά και πληρωνόταν κάθε μήνα. Εγώ δεν είχα βοήθεια γιατί “έχασα” πρόσφατα την μητέρα μου αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μπει ξανά στο σπίτι μου. Του έλεγα “σε παρακαλώ να με βοηθάς με νερά και ψώνια”, έγραφα τι του χρωστάω και τέλος του μήνα τον πλήρωνα.

Εγώ ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί, όπως φαίνεται και στα πλάνα των βίντεο. Άρχισα να τον βρίζω και να τον κυνηγάω. Ήταν γυμνός και προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Μου έλεγε “συγγνώμη, έκανα ένα λάθος” και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Σφράγισε ο εγκέφαλός μου με τις εικόνες που είδα και το παιδί μου. Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Του έριξα δύο μπουνιές αλλά δεν με νοιάζει αν με χτύπησε. Έχω εκδορές γιατί μου τραβούσε τα μαλλιά, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό που έκανε στο παιδί μου, που το είδα από τις κάμερες».

«Δεν υπόσχομαι ότι κρατιέμαι από τα χειρότερα. Ακριβώς δίπλα ήταν και το άλλο κορίτσι, το δίδυμο. Είναι τετραπληγικό, έχει κάνει 8 χειρουργεία και έβλεπε αυτό το σκηνικό. Κλείδωσε ο εγκέφαλός μου, το μόνο που έκανα είναι να πω συγγνώμη στο παιδί μου. Τα κορίτσια εξετάστηκαν στο Θριάσιο, δεν είναι πειραγμένα, όμως η αστυνομία δεν πήρε το σεντόνι από το κρεβάτι της κόρης μου. Είκοσι αστυνομικοί ήταν εδώ και ο άνδρας με πήρε 4 φορές τηλέφωνο και μόλις άκουγε αστυνομικό στο ακουστικό το έκλεινε», είπε η μητέρα των κοριτσιών.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει δοθεί συγκλονιστικό βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την μητέρα των κοριτσιών να επιστρέφει σπίτι της, να χτυπά τον 64χρονο στο κεφάλι ε ένα τηγάνι και να τον κυνηγάει με μαχαίρι. Παρά την «μάχη» που έδωσε η μητέρα, ο 64χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη της κόρης του 64χρονου, η οποία είπε ότι ο πατέρας της είχε ασελγήσει σε βάρος της, όταν η ίδια ήταν 7 ετών.

«Όταν ήμουν 7 ετών ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν το κατήγγειλα ποτέ γιατί φοβόμουν. Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή. Έλεγε ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου», ανέφερε η κόρη του 64χρονου.