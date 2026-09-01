Κυψέλη: «Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν μπορούσα να το αποχωριστώ» λέει η 38χρονη που συνελήφθη

Δεν έχουν τέλος οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος 8 μηνών, σε κατάσταση ψύξης μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και βρίσκονται υπό κράτηση ένας 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι οι γονείς του βρέφους. Στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, διέμενε το ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών – τα οποία έπειτα από εξετάσεις βγήκαν θετικά σε σοβαρό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα – και μια 15χρονη εγκυμονούσα, αλλά και ο σύντροφός της, ένας 26χρονος Αφγανός που επίσης συνελήφθη.

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Τα στοιχεία της υπόθεσης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά. Η 38χρονη μητέρα, μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό είχε πεθάνει από το 2023. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους.

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους, γεννήθηκε με προβλήματα υγείας», είπε η 38χρονη.

«Με τον 43χρονο δεν έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί αγαπιόμαστε. Είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Η 15χρονη κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της. Γνώριζα για την σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, νομίζω ότι είναι αυτός ο πατέρας», πρόσθεσε.

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Προβλήματα υγείας επικαλέστηκε και ο 43χρονος φερόμενος πατέρας του βρέφους, σε όσα υποστήριξε στις αρχές. «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στο γιατρό», ισχυρίστηκε.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς καθώς το παιδί ήταν κατακρεουργημένο. Στην πλάτη του βρέθηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι, 3 προθανάτια και 15 μεταθανάτια. Πρόκειται για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Μεγάλο ερώτημα αποτελεί το ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς του παιδιού. Έχει γίνει λήψη δειγμάτων DNA, καθώς οι αρχές εξετάζουν δύο πιθανά ενδεχόμενα. Το πρώτο θέλει την 38χρονη να είναι πράγματι η μητέρα του παιδιού, ωστόσο δεν αποκλείεται να το γέννησε η 15χρονη κόρη του ζευγαριού.

Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 12χρονος και ο 9χρονος φέρουν σοβαρό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα ενώ η 15χρονη είναι εθισμένη στα ναρκωτικά. Τα ανήλικα αγόρια υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, από τις οποίες δεν προέκυψε να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η ανήλικη κοπέλα, από την άλλη, βρίσκεται στο νοσοκομείο και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί το 2020 για υπόθεση μαστροπείας

Σε υπόθεση μαστροπείας και αρπαγής με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα είχε εμπλακεί ο 43χρονος, ο οποίος κρατείται μαζί με την 38χρονη σύντροφό του για την φρικιαστική υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2020 ο τότε 37χρονος Β.Σ. είχε πείσει μια γυναίκα από την Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Η γυναίκα άκουσε τον άντρα που τότε γνώρισε μέσα από το Facebook και ήρθε στην χώρα μας.

Μόλις εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ο 37χρονος την ανάγκασε να εκδίδεται, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας την κρατούσε φυλακισμένη μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 2020 και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη. Φέρεται να κρατήθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και να υπέστη κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξαναγκαζόταν να εκδίδεται.

Η γνωριμία των δύο είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019. Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2020, η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα. Μέχρι την άνοιξη του ίδιου έτους, η φερόμενη δράση του κατηγορουμένου είχε αποκαλυφθεί και η υπόθεση είχε πλέον φτάσει στις αρχές.

Η γυναίκα κάποια στιγμή κατάφερε να δραπετεύσει, ενώ εναντίον του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία και σύμφωνα με πληροφορίες προφυλακίστηκε για 5 μήνες. Ο ίδιος αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Τα σπίτια που άλλαξε το ζευγάρι – «Περιφέραν το βρέφος επί 3 χρόνια»

Τουλάχιστον τέσσερα σημεία φέρεται να άλλαξε η οικογένεια τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Σκιάθου. Ένα σπίτι που η οικογένεια φέρεται να νοίκιαζε την περίοδο 2019-2020.

Αργότερα, το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλο σπίτι, σε κοντινή απόσταση από την οδό Σκιάθου. Έμειναν σε μια αποθήκη για λίγο καιρό στην οδό Αιλιανού.

Στη συνέχεια, έμειναν σε ένα διαμέρισμα για αρκετό καιρό στην οδό Φυλής, το οποίο ίσως δολοφονήθηκε το βρέφος. Και τελικά τον τελευταίο μήνα βρίσκονταν στο σπίτι της οδού Θάσου, όπου αποκαλύφθηκε η φρικιαστική ιστορία.

Το Live News εξασφάλισε εικόνες και πλάνα μέσα από ένα από τα σπίτια – κολαστήρια. Πρόκειται για το σπίτι στο οποίο κρατούσε αιχμάλωτη την 40χρονη Γερμανίδα, την οποία κακοποιούσε και εξέδιδε. Μάλιστα, στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τράβηξαν οι ένοικοι αφότου έκαναν έξωση στο ζευγάρι, φαίνεται η ροζ βαλίτσα.

Στην συγκεκριμένη βαλίτσα βρέθηκε τυλιγμένο το νεκρό βρέφος μέσα σε έναν κόκκινο ισοθερμικό σάκο ενώ από πάνω από τον σάκο υπήρχε μια σακούλα σκουπιδιών, που περιείχε ένα έντονο ερυθρό υγρό, πιθανόν το αίμα του μωρού.

Το χρονικό

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από μια καταγγελία για ανεξόφλητο ενοίκιο διαμερίσματος. Πρωταγωνιστές του θρίλερ της Κυψέλης: Ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και τρία ανήλικα παιδιά.

Όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδός Θάσου στην Κυψέλη, όταν ο διαχειριστής του ακίνητου βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδοποίησε την αστυνομία ότι δεν βγαίνουν οι ενοικιαστές από το σπίτι και ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αυτό.

«Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία», είπε μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η πρώτη εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί ήταν 43χρονου μαζί με τον 26χρονο να κάνουν χρήση ναρκωτικών όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή… Όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τα δύο αυτά άτομα στο τμήμα και γύρισαν ξανά πίσω στο διαμέρισμα εντόπισαν την γυναίκα του 43χρονου γερμανικής καταγωγής μαζί με τα παιδιά της να κρατάει μία βαλίτσα μέσα στην οποία ήταν ένα κατεψυγμένο βρέφος μόλις 8 μηνών.

Αμέσως οι άντρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το ζευγάρι, έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα 2 ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις. Αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε σε υποψίες τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, καθώς η οικογένεια που διέμενε το διαμέρισμα της φρίκης ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι. Μέσα διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τα τρία ανήλικη παιδιά τους. Πρόκειται για μια 15χρονη που κυοφορεί, και δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών. Στο σπίτι βρισκόταν και ένας 26χρονος Αφγανός που υποστήριξε ότι ήταν σύντροφος της ανήλικης εγκυμονούσας.

Οι τρεις ενήλικες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την Δευτέρα (31.08.2026) ενώπιον του εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, και πώς δεν ήταν δικό του παιδί κατηγορώντας το προσωπικό του μαιευτηρίου ότι «τους έδωσαν λάθος μωρό οι Illuminati».

Στους τρεις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, ενώ η έρευνα σε βάρος συνεχίζεται για την ανθρωποκτονία του βρέφους στην Κυψέλη.

Οι κατηγορούμενοι βγήκαν από τα δικαστήρια της πρώην της σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ τη Δευτέρας, και παραμένουν υπό κράτηση. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Τετάρτη (02.09.2026).