Κυψέλη: «Τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά» περιγράφει η μητέρα που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα» περιγράφει μεταξύ άλλων η μητέρα
Η γυναίκα από την Κυψέλη κατήγγειλε έναν άνδρα που την βοηθούσε με τα ψώνια της, ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 25χρονη ΑμεΑ κόρη της. Κι όταν διαπίστωσε το περιστατικό, μέσα μέσω καμερών, κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι. 

«Είχα πάει στο φαρμακείο ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα και μπήκε μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά και ήταν με τα γεννητικά του όργανα έξω» περιγράφει η μητέρα από την Κυψέλη.

«Όταν έφτασα στο σπίτι τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα και με χτύπησε, μου έριξε και μια μπουνιά στο μάτι και είπε ότι το έκανα κατά λάθος, τι κατά λάθος με όσα είχαν συμβεί. Έριξε και μπουνιά στο κορίτσι που έχει αυτισμό στο μάτι. Πάω να δω πως είναι το παιδί στο Θριάσιο.

Ο δράστης αναζητείται, ή αστυνομία έχει στήσει καρτέρι στο να τον συλλάβει αλλά πιστεύω έχει ήδη φύγει για την χώρα του» περιέγραψε η μητέρα.

Δείτε τη στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στην πολυκατοικία που μένει η οικογένεια: 

Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται ένας άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος διαμένει επίσης στην περιοχή της Κυψέλης.

