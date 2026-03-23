ΚΥΣΕΑ: Πέρασαν και τα 5 εξοπλιστικά προγράμματα των 5 δισ. ευρώ – Νέος αρχηγός στο Λιμενικό ο Χρήστος Κοντορουχάς

Με την έγκριση και των πέντε προγραμμάτων του εξοπλιστικού πακέτου των Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το μεσημέρι της Δευτέρας (23.3.26), υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, αποφασίστηκε αλλαγή στην ηγεσία του Λιμενικού.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για τα εξοπλιστικά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρέστησαν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τα εξοπλιστικά προγράμματα του αντιαεροπορικού «θόλου», της αναβάθμισης των F-16 Block50, των έργων υποδομών για τα F-35, του εκσυγχρονισμού των φρεγατών MEKO και της υποστήριξης – αναβάθμισης των μεταγωγικών C-27J.

Μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας έκανε δηλώσεις, τονίζοντας πως η κυβέρνηση πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων. Αρχικά για τον αντι-drone, αντι-πυραυλικό, αντιβαλλιστικό «θόλο» που είναι κρίσιμο στοιχείο της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», με τον οποίο θα μπούμε σε μια νέα εποχή, ως προς τις δυνατότητες αεράμυνας.

Ακόμα, ανέφερε ότι δόθηκε το «πράσινο φως» για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών MEKO, ώστε το Πολεμικό Ναυτικό να διαθέτει τέσσερα πολεμικά πλοία που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες, ενώ επίσης η κυβέρνηση ενέκρινε και τα έργα υποδομών για τα stealth μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35, με το πρώτο να παραδίδεται στην Πολεμική Αεροπορία το 2028 στις ΗΠΑ.

Τέλος, τόνισε πως το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των F-16 Block 50 στην έκδοση Viper, με αποτέλεσμα ο συνολικός στόλος των πλήρως εκσυγχρονισμένων F-16 να υπερβεί τα 100 μαχητικά αεροσκάφη και αφετέρου την σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης (FOS) των πολύτιμων μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-27J Spartan.

Η ανακοίνωση του ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Επιπλέον εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.

Ο απερχόμενος Αρχηγός του ΛΣ, αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.