Λαμία: Άγριος καυγάς ανηλίκων στο κέντρο της πόλης – Μία μητέρα και μία 17χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ένα ακόμη βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων συνέβη στο κέντρο της Λαμίας, με δύο ανήλικες να πιάνονται στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καυγάς ξεκίνησε μέσα στο σχολείο και εντάθηκε έξω από αυτό, στο κέντρο της Λαμίας με μια από τις ανήλικες να χρειάζεται μεταφορά στο νοσοκομείο.

Η μία ανήλικη μαθήτρια φοβόταν μετά τον καυγά μέσα στο σχολείο για το τι θα μπορούσε να γίνει και έτσι κάλεσε τη μητέρα της να τη συνοδεύσει μετά το σχόλασμα σπίτι.

Όταν η μητέρα έφτασε στο σημείο, είδε κάποια κορίτσια να ξυλοκοπούν την κόρη της.

Η μητέρα προσπάθησε να χωρίσει τις ανήλικες και προσπαθώντας να απομακρύνει την κόρη της από την άλλη ανήλικη, βρέθηκε στο έδαφος όπου και την χτύπησαν. Η μητέρα αλλά και μία 17χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως ένα ακόμη βίαιο περιστατικό έχει συγκλονίσει με μία 14χρονη να δέχεται επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σχολείο της στην Κυψέλη από μία 16χρονη.