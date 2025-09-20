Λαμία: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η εγκαυματίας από τη φωτιά σε διαμέρισμα – Έσπασαν την πόρτα για να την απεγκλωβίσουν

Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η 82χρονη εγκαυματίας από τη Λαμία.

Η ηλικιωμένη από τη Λαμία δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό της στη φωτιά που είχε ξεσπάσει τα ξημερώματα της 17ης Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα επί της οδού Μακροπούλου στο κέντρο της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι γιατροί του «Ευαγγελισμού» κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρότατα εγκαύματα που υπέστη η 82χρονη γυναίκα, γι’ αυτό και κάθε 24ωρο θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υγείας της.

Για τον απεγκλωβισμό της, είχαν σπάσει την πόρτα ένας γείτονας με τους αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στο σημείο και με αυτοθυσία είχαν κατορθώσει να τη βγάλουν έξω από το διαμέρισμα που είχε καλυφθεί από άκρη σε άκρη από πυκνό μαύρο καπνό.

Οι ίδιοι μαζί με τους πυροσβέστες που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν επίσης τον 89χρονο σύζυγο και τον 49χρονο γιο του.

Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους (ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας), όπως βέβαια και οι δύο αστυνομικοί με τον γείτονα, οι οποίοι επίσης είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης για πρώτες βοήθειες αφού είχαν εισπνεύσει πολύ καπνό.