Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του – «Με κατήγγειλαν για να με εκδικηθούν» ισχυρίστηκε

Πολύωρη η απολογία του 48χρονου στον ανακριτή Λαμίας που κατηγορείται για τον βιασμό της ανιψιάς του, τα τελευταία 3 χρόνια και ενώ εκείνη ήταν μόλις 13 χρόνων. Με σύμφωνα γνώση Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο κατηγορούμενος κρίθηκε σήμερα (30.01.2026) προφυλακιστέος.

Ο 48χρονος αρνήθηκε τα πάντα κατά την απολογία του, λέγοντας πως ποτέ δεν άγγιξε την ανιψιά του. Σχετικά με την καταγγελία με βιασμό που έγινε σε βάρος του και η οποία αναστάτωσε ολόκληρη τη Λαμία, ισχυρίστηκε πως η οικογένειά του ήθελε απλά να τον εκδικηθεί. Δικαιολόγησε αυτόν τον ισχυρισμό λέγοντας πως έχει γραπτά μηνύματα που μαρτυρούν το κακό που ήθελαν να του κάνουν οι συγγενείς του.

Ο 48χρονος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη, μέσα στο σπίτι του στη Λαμία, μετά από καταγγελία που έκανε η μητέρα, η αδελφή και η θεία της μικρής. Όπως κατήγγειλαν στην αστυνομία, τους είχε εξομολογηθεί τα βασανιστήρια που έζησε στα χέρια του θείου της. Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σπίτι του δράστη τον συνέλαβαν και κατάσχεσαν το κινητό του και το αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται πως πήγαινε την ανήλικη σε ερημιές για να την βιάσει.

Ο 48χρονος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.