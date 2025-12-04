Laptop Buying Guide 2025: Φοιτητής, gamer ή επαγγελματίας;

Η αγορά νέου laptop δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είτε είσαι φοιτητής που δίνει έμφαση στη φορητότητα καθώς εξερευνά τη budget κατηγορία, είτε gamer που θέλει τη μέγιστη δυνατή ισχύ για να απολαμβάνει τα παιχνίδια του με τέλεια γραφικά, είτε επαγγελματίας που αναζητά αξιοπιστία και σταθερότητα, η εύρεση του συστήματος που θα καλύπτει στο έπακρο τα «θέλω» σου απαιτεί προσοχή και σωστή αξιολόγηση των προτεραιοτήτων σου.

Για να σε βοηθήσουμε να βρεις το ιδανικό laptop για ‘σένα λοιπόν, ετοιμάσαμε τον απόλυτο laptop οδηγό αγοράς. Δες ποια κατηγορία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σου και διάβασε αναλυτικά σε ποια χαρακτηριστικά και λειτουργίες θα πρέπει να δώσεις βάση. Κατόπιν, φίλτραρε ανάλογα τις προτάσεις που θα εντοπίσεις κατά την έρευνα αγοράς σου και είμαστε βέβαιοι πως θα έχεις το καλύτερο σύστημα για ‘σένα σε χρόνο μηδέν!

Laptops για φοιτητές

Οι φοιτητές μετακινούνται πολύ. Από το σπίτι στη σχολή κι από εκεί από τάξη σε εργαστήριο και πίσω, μετά σε σπίτια φίλων, λίγο έξω και ενδεχομένως το πρόγραμμα να έχει και μία part-time εργασία. Κατ’ επέκταση χρειάζονται συμπαγή συστήματα, εύκολα στη μεταφορά και ιδανικά με μεγάλη αυτονομία και άρτια χαρακτηριστικά.

Πού να δώσεις βάση:

Μέγεθος: Μετακινείσαι πολύ και άρα θες κάτι συμπαγές και όσο το δυνατόν ελαφρύ. Η έρευνά σου θα πρέπει να περιοριστεί στις 13-14 ίντσες αφού εκεί θα βρεις εξαιρετικά φορητά μοντέλα που μάλιστα δεν ζυγίζουν πάνω από ένα κιλό. Χωρούν σε κάθε τσάντα και θα σε ακολουθήσουν όπου κι αν πας.

Αυτονομία: Το laptop σου θες να αντέχει ιδανικά για ολόκληρη τη μέρα χωρίς την ανάγκη φόρτισης. Προτίμησε μοντέλα με μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία και ιδανικά εξέτασε και την περίπτωση εκείνων με επεξεργαστή Snapdragon αφού πλέον τρέχουν κάθε πρόγραμμα, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη αυτονομία στην αγορά.

RAM: Το πιθανότερο είναι πως θα τρέχεις πολλά προγράμματα παράλληλα – browser με δεκάδες tabs ανοιχτά, Spotify για να ακούς μουσική, εφαρμογές του Microsoft 365, Acrobat κλπ – οπότε χρειάζεσαι όσο το δυνατόν περισσότερη RAM. Με 8 GB θα κάνεις τη δουλειά σου, όμως αν το budget σου στο επιτρέπει, ανέβα στα 16 GB.

Laptops για gamers

Οι gamers αποτελούν τους πλέον απαιτητικούς χρήστες καθώς θέλουν απαιτούν τα αγαπημένα τους video games να τρέχουν τέλεια, με υψηλό frame rate και τα settings στο max. Χρειάζονται ταχύτητα αλλά και αντοχή όταν ο φόρτος εργασίας χτυπά κόκκινο – κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά και για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Πού να δώσεις βάση:

Κάρτα γραφικών: Δεν νοείται gaming laptop χωρίς ισχυρή κάρτα γραφικών. Εδώ τα τελευταία χρόνια η NVIDIA κάνει… πάρτι, διαθέτοντας σπουδαίες προτάσεις οι οποίες ναι μεν κοστίζουν, όμως εγγυώνται κορυφαία γραφικά. Η σειρά GeForce RTX 5000 είναι μονόδρομος με τα μοντέλα 5080 και 5090 να μοιάζουν… από άλλο πλανήτη!

Σύστημα ψύξης: Το throttling συνιστά τον χειρότερο εχθρό στο gaming. Όσο εντυπωσιακά κι αν είναι τα χαρακτηριστικά του laptop σου, αν αυτό δεν διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ψύξης, τότε το αποτέλεσμα θα είναι κατώτερο των προσδοκιών. Δες προσεκτικά λοιπόν πώς ψύχονται τα βασικά υποσυστήματα (επεξεργαστής, κάρτα γραφικών) του υπολογιστή και θυσίασε τη φορητότητα για ένα σύστημα που αποδίδει τέλεια ακόμα κι όταν οι απαιτήσεις χτυπούν κόκκινο.

Wi-Fi 7: Δεν το περίμενες, ε; Το Wi-Fi 7, το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης κερδίζει διαρκώς έδαφος και μέσα σε λίγα χρόνια θα χρησιμοποιείται παντού. Για να μπορεί λοιπόν το laptop σου να σου χαρίζει ταχύτατες συνδέσεις και να παίζεις χωρίς lag και packet loss, εξασφάλισε ότι υποστηρίζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία.

Laptops για επαγγελματίες

Το business κοινό αναζητά συστήματα που εγγυώνται την απαραίτητη αξιοπιστία. Παρ’ ό,τι το multitasking είναι δεύτερη φύση του, το ζητούμενο είναι να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με άνεση, ταχύτητα αλλά και ασφάλεια. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται εξ άλλου είναι άκρως ευαίσθητα και ως εκ τούτου θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο.

Πού να δώσεις βάση: