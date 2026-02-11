Ελλάδα

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι – Έρευνες από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ψυχικά διαταραγμένο άτομο
Μαχαίρι

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (10.02.2026) στη Λάρισα, όπου άνδρας κυνηγούσε στη μέση του δρόμου παιδιά, κρατώντας μαχαίρι.

Όλα έγιναν στην οδό Δημοσθένους στο κέντρο της Λάρισας, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είδε μπροστά του τα παιδιά, και χωρίς λόγο ξεκίνησε να τα απειλεί και να τα κυνηγά έχοντας σηκωμένο το οπλισμένο, με μαχαίρι, χέρι του.

Τα παιδιά τράπηκαν γρήγορα σε φυγή και δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός. Μετά από καταγγελία που έγινε στην ΕΛΑΣ, ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί.

Πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν πως πρόκειται για ψυχικά διαταραγμένο άτομο.

