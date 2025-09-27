Λαρισαίος μουσικός παίζει μπουζούκι αγκαλιά με μία αρκούδα και γίνεται viral

Ένας Λαρισαίος μουσικός που ζει στη Ρωσία έγινε viral μετά το βίντεο που ανέβασε με την ίδιο να παίζει μπουζούκι δίπλα σε μία αρκούδα. Ο Δημήτρης Κατσιούρας ήταν σχεδόν αγκαλιά με μια καφέ αρκούδα, η οποία έχει το όνομα Τομ, με την ίδια να απολαμβάνει τον ρυθμό του «Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας».

Ο Λαρισαίος μουσικός εξήγησε πως γνώρισε τον ιδιοκτήτη της αρκούδας στη Ρωσία, ο οποίος την έχει μεγαλώσει από μικρή, με αποτέλεσμα να συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία. Βέβαια παραδέχθηκε πως πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει το ένστικτο του ζώου και να μην είναι και τόσο φιλική.

Όταν ρωτήθηκε αν το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), ο μουσικός αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτό το σενάριο, υποστηρίζοντας ότι όλα όσα φαίνονται συμβαίνουν πραγματικά.

Το βίντεο, που δεν είναι καινούργιο, έχει τραβήξει τα βλέμματα στα social media, με σχόλια και απορίες για το αν πρόκειται για κινηματογραφική σκηνή ή ρεαλιστική στιγμή, αλλά ο ίδιος ο πρωταγωνιστής επιμένει πως δεν υπάρχει καμία επεξεργασία ή ψεύτικο στοιχείο στο βίντεο.

Το ασυνήθιστο δίδυμο του μουσικού με το άγριο ζώο έχει ήδη γίνει viral στο ίντερνετ όπως ήταν αναμενόμενο.