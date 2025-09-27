Ελλάδα

Λαρισαίος μουσικός παίζει μπουζούκι αγκαλιά με μία αρκούδα και γίνεται viral

Εκείνος είπε ότι γνώρισε τον ιδιοκτήτη της αρκούδας, ο οποίος επειδή την έχει μεγαλώσει από μικρή την έχει κάνει να συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία
Ο Λαρισαίος μουσικός με την αρκούδα
Ο Λαρισαίος μουσικός με την αρκούδα

Ένας Λαρισαίος μουσικός που ζει στη Ρωσία έγινε viral μετά το βίντεο που ανέβασε με την ίδιο να παίζει μπουζούκι δίπλα σε μία αρκούδα. Ο Δημήτρης Κατσιούρας ήταν σχεδόν αγκαλιά με μια καφέ αρκούδα, η οποία έχει το όνομα Τομ, με την ίδια να απολαμβάνει τον ρυθμό του «Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας».

Ο Λαρισαίος μουσικός εξήγησε πως γνώρισε τον ιδιοκτήτη της αρκούδας στη Ρωσία, ο οποίος την έχει μεγαλώσει από μικρή, με αποτέλεσμα να συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία. Βέβαια παραδέχθηκε πως πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει το ένστικτο του ζώου και να μην είναι και τόσο φιλική.

Όταν ρωτήθηκε αν το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), ο μουσικός αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτό το σενάριο, υποστηρίζοντας ότι όλα όσα φαίνονται συμβαίνουν πραγματικά.

Το βίντεο, που δεν είναι καινούργιο, έχει τραβήξει τα βλέμματα στα social media, με σχόλια και απορίες για το αν πρόκειται για κινηματογραφική σκηνή ή ρεαλιστική στιγμή, αλλά ο ίδιος ο πρωταγωνιστής επιμένει πως δεν υπάρχει καμία επεξεργασία ή ψεύτικο στοιχείο στο βίντεο.

Το ασυνήθιστο δίδυμο του μουσικού με το άγριο ζώο  έχει ήδη γίνει viral στο ίντερνετ όπως ήταν αναμενόμενο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη: Με συμπτώματα μηνιγγίτιδας νοσηλεύεται 60χρονος
Πρόκειται για εγχώριο κρούσμα καθώς ο 60χρονος δεν είχε ταξιδέψει - Ενεργοποιήθηκε αμέσως το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή
Κουνούπι
«Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών» λέει η Μαρία Καρυστιανού
Η ίδια αναφέρει πως «τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη με τα παιδιά μας» - Καρυστιανού, Ρούτσι και Τηλκερίδης κατέθεσαν αίτημα στον ΟΗΕ για εκταφή των παιδιών τους
Η Μαρία Καρυστιανού 69
Εξαρθρώθηκε σπείρα με έναν τόνο κάνναβης και βαρύ οπλισμό – Στα 8.000.000 ευρώ υπολογίζεται η λεία της
Η σπείρα δρούσε κυρίως σε Αττική και Αρκαδία ενώ εκτός από τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκαν πιστόλια, ένα τουφέκι ενώ βρέθηκαν συνολικά 1.640 δενδρύλλια κάνναβης και πλήρως εξοπλισμένη φυτεία
Η κάνναβη που βρέθηκε στην κατοχή της σπείρας 4
Newsit logo
Newsit logo