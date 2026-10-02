Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» φώναζε ο δράστης στην πρώην του – Οι 5 καταγγελίες, η σύλληψη και το panic button

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.10.2026) στο Λαύριο, με έναν 32χρονο να εισβάλει στο σπίτι, όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του και επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον νυν σύντροφό της.

Η γυναίκα που έμενε στο Λαύριο και δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι είχε πέσει και κατά το παρελθόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο Ρουμάνος, είχε καταγγελθεί πέντε φορές από τη σύντροφό του και είχε μάλιστα συλληφθεί.

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Από 27-11-2025 έως σήμερα είχε καταγγελθεί πέντε φορές από την 32χρονη στο ΑΤ Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Την 3-9-26 συνελήφθη τελευταία φορά για την ενδοοικογενειακή απειλή και περί όπλων, καθώς βρεθεί πάνω του ένα εργαλείο κοπής 22εκ. και μια ράβδος. Από το πρώτο περιστατικό έχει χορηγηθεί στην 32χρονη panic button.

Συγγενικό πρόσωπο της 32χρονης είπε ότι ο δράστης τους βρήκε στον ύπνο και ήθελε να τους σκοτώσει.

Γείτονας περιγράφει στο newsit.gr τα όσα έγιναν στη μεζονέτα στο Λαύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. «Ήρθε γύρω στις δώδεκα το βράδυ και χρησιμοποίησε σκάλα.

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Μπήκε πίσω, στην αυλή, από τον γείτονα. Υπάρχει μία πόρτα, την έσπασε αυτή και μπήκε βάζοντας μια σκάλα. Ακούστηκε μάλιστα το τζάμι όταν έσπασε. Ήταν κοντά στη μία η ώρα, δώδεκαμισι με μία. Όταν μπήκε η αστυνομία στο σπίτι ήταν μία η ώρα.

Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τους δύο τραυματίες. Όλη η γειτονιά σηκώθηκε. Φώναζαν πολύ δυνατά. Όταν άκουσε τη φασαρία ο γιος μου πήγε να βοηθήσει την κοπέλα και εκείνος τους είπε «Τώρα θα σε σκοτώσω». Όσο έμεναν μαζί, της φώναζε «θα σου λιώσω το κεφάλι» και έπινε».

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (00:15,) στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου. Ο 32χρονος μπήκε στο σπίτι με τη βοήθεια μιας σκάλας και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, προκειμένου να μπει στο σπίτι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο σύντροφό της και τους έχει τραυματίσει σοβαρά

Η 32χρονη έχει τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Ο 33χρονος έχει τραυματιστεί στην περιοχή της κλείδας, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας και ο άνδρας συνεχίζει να νοσηλεύεται εκεί.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η γυναίκα διακομίστηκε στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που μέσα στο σπίτι ήταν και τα δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών της 32χρονης που κοιμούνταν.

Μια γυναίκα που έμενε στην περιοχή ανέφερε για το σοκαριστικό περιστατικό… «Έγινε χθες το βράδυ και εγώ το έμαθα σήμερα το πρωί. Κοιμόνταν η κοπελιά με τον φίλο της. Έσπασε το τζάμι, μαχαίρωσε πρώτα τον φίλο της και η κοπέλα προσπάθησε να γλιτώσει και την πετυχαίνει έξω. Ευτυχώς την έσωσε ένας γείτονας. Ήταν έτοιμος να την σκοτώσει. Δεν ήταν καλά και είχε προβλήματα με τη γειτονιά. Είχαν δύο παιδιά και με τον Ρουμάνο ήταν παντρεμένη».

Ο δράστης μετά την πράξη του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές.