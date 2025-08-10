Λένα Σαμαρά: Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες – Τα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, οι δυνατές φιλίες και ο άδικος χαμός

Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) έσβησε η κόρη του, Λένα Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η νεαρή γυναίκα, που βίωσε ανέμελα παιδικά χρόνια και έχτισε δυνατές φιλίες, έπαθε επιληπτική κρίση και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς.

Η Λένα Σαμαρά ήταν ένας low profile άνθρωπος και τη λάτρευαν τα πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντός της και φυσικά η οικογένειά της, οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά και ο αδελφός της Κώστας.

Δυστυχώς, το πρώην πρωθυπουργικό ζεύγος σύντομα θα αποχαιρετίσει για πάντα τη μονάκριβη κόρη του, καθώς η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Σε εκείνη την γενιά αποφοίτων ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πρωτότοκος γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου , ο Κωνσταντίνος Λιάπης, γιος του Μιχάλη Λιάπη, η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, η Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη και η Άννα Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη.

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά της, φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας.

Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες

Η Λένα Σαμαρά δε συνήθιζε να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ενώ οι λογαριασμοί της στα social media έχουν ελάχιστες φωτογραφίες, γεγονός που φανερώνει ότι ήταν ένα άτομο που δεν επεδίωκε τη δημοσιότητα. Στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρούσε στο Facebook η Λένα Σαμαρά είχε μοιραστεί μερικές σπάνιες φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα από τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια.

Οι δυνατές φιλίες και το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού της

Η Λένα Σαμαρά ήταν ένας δοτικός άνθρωπος που είχε δημιουργήσει δυνατές φιλίες. Ανάμεσα στα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν η καλύτερή της φίλη, η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη. Πρόκειται για τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας, η οποία γνωριζόταν με τη Λένα Σαμαρά από την εποχή που ήταν μικρά παιδιά και έχουν μοιραστεί χιλιάδες κοινές αναμνήσεις.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου η Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με φωτογραφίες από τα παιδικά τους χρόνια, που ήταν χαρούμενα και ανέμελα. Το βίντεο συνοδευόταν με το τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, ο μικρότερος αδελφός της Λένας Σαμαρά θέλησε να την αποχαιρετίσει δημοσίως με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», είχε γράψει, ανεβάζοντας μία φωτογραφία της αδικοχαμένης αδελφής του.

Παράλληλα, στο παρελθόν είχε μοιραστεί και άλλες φωτογραφίες με την αδελφή του.

Η ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για τον θάνατό της

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7 Αυγούστου περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης.

Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29.

Η κηδεία και η έκκληση του πατέρα της

Ο Αντώνης Σαμαράς, με αναρτήσεις στα social media, ανακοίνωσε πως η κηδεία της αγαπημένης του κόρης θα γίνει στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, στον ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ νεκροταφείου Αθηνών.

«Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετήσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς με νέα ανάρτηση, έκανε έκκληση όσοι επιθυμούν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Σημειώνεται ότι για τον εξαιρετικό χαρακτήρα της μητέρας της Λένας, Γεωργίας Σαμαρά, είχε αναφερθεί δημοσίως η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

«Θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την εξαιρετική γυναίκα, τη Γεωργία Σαμαρά που πέρα από τη φιλική οικογενειακή γνωριμία που είχαμε λόγω του άντρα μου, στάθηκε δίπλα μου ενώ δεν είχε κανένα όφελος ποτέ. Τα παιδιά μας βρίσκονταν με το σχολείο τους στη Δανία για να εκπροσωπήσουν αθλητικά το σχολείο τους.

Ο γιος μου Αλέξανδρος αρρώστησε με γρίπη και 40 πυρετό και η Γεωργία ξενύχτησε μαζί του δίνοντάς του φάρμακα όλο το βράδυ και με καθησύχασε στο τηλέφωνο. “Έκανα αυτό που θα έκανε μια οποιαδήποτε μάνα για το παιδί της” μου έλεγε στα ευχαριστώ μου! Τόσο πόνο Γεωργία μου δεν περίμενα να σου επιφυλάσσει το μέλλον. Τα ταπεινά μου συλλυπητήρια στον απίστευτο πόνο σας», είχε γράψει στο Instagram.