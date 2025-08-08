Αντώνης Σαμαράς: Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού που «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

Τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, έχει τις τελευταίες ώρες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) «έχασε» ξαφνικά την 34χρονη κόρη του, Λένα Σαμαρά.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας. Η Λένα Σαμαρά, που πέθανε χτες σε ηλικία 34 ετών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χτες το απόγευμα η 34χρονη Λένα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, και καθώς λαμβανόταν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή. Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή. Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Σε εκείνη την γενιά αποφοίτων ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος – πρωτότοκος γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου – , ο Κωνσταντίνος Λιάπης- γιος του Μιχάλη Λιάπη – η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, η Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη, η Άννα Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη.

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά – όπως ήταν ολόκληρο το όνομά της- φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα.

Όσοι γνώριζαν την 34χρονη Λένα, είχαν μόνο τα καλύτερα λόγια να πουν για τον λαμπερό χαρακτήρα της, την παιδεία και τους τρόπους της. Η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της, για τον οποίο είχε μεγάλο θαυμασμό.

Η αδυναμία της Λένας Σαμαρά ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-HeartPartnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Το 2009, ήταν στο πλευρό του πατέρα της όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και αργότερα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο Κώστα.

Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και παρά τη δημοσιότητα του πατέρα της, εκείνη ήθελε πάντα να ακολουθεί μια διαφορετική, πιο «αθόρυβη» καθημερινότητα.