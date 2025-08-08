Έλενα Μακρή Λυμπέρη: Το μήνυμα για τον χαμό της Λένας Σαμαρά και η αποκάλυψη ότι η Γεωργία Σαμαρά φρόντιζε τον άρρωστο γιο της

Βαρύ πένθος έχει πέσει στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά από την ώρα που «έφυγε» από τη ζωή η 34χρονη κόρη του, Λένα Σαμαρά. Αναγνωρίσιμα πρόσωπα που γνώριζαν τον πρώην πρωθυπουργό, τη σύζυγό του, Γεωργία Σαμαρά και τα παιδιά τους, έσπευσαν να στείλουν δημοσίως «συλλυπητήρια». Ανάμεσά τους ήταν και η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

Η χήρα του αλησμόνητου ισχυρού άντρα των Media, Αντώνη Λυμπέρη, αποκάλυψε ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Σαμαρά, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα της Λένας Σαμαρά, που πέθανε τόσο ξαφνικά, είχε φροντίσει τον δικό της γιο όταν ήταν άρρωστος. Συγχρόνως η Έλενα Μακρή Λυμπέρη έστειλε μηνύματα αγάπης και στήριξης στη Γεωργία Σαμαρά και τον πρώην πρωθυπουργό.

Εν τω μεταξύ το μεσημέρι της Παρασκευής, η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά.

«Τα λόγια είναι περιττά. Όπως είπαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας όταν οι γονείς θάβουν το παιδί τους σε καιρό ειρήνης είναι η απόλυτη τραγωδία, έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της οικογένειας Σαμαρά.

«Θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την εξαιρετική γυναίκα, τη Γεωργία Σαμαρά που πέρα από τη φιλική οικογενειακή γνωριμία που είχαμε λόγω του άντρα μου, στάθηκε δίπλα μου ενώ δεν είχε κανένα όφελος ποτέ. Τα παιδιά μας βρίσκονταν με το σχολείο τους στη Δανία για να εκπροσωπήσουν αθλητικά το σχολείο τους», έγραψε ακόμα η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

«Ο γιος μου Αλέξανδρος αρρώστησε με γρίπη και 40 πυρετό και η Γεωργία ξενύχτησε μαζί του δίνοντάς του φάρμακα όλο το βράδυ και με καθησύχασε στο τηλέφωνο. “Έκανα αυτό που θα έκανε μια οποιαδήποτε μάνα για το παιδί της” μου έλεγε στα ευχαριστώ μου! Τόσο πόνο Γεωργία μου δεν περίμενα να σου επιφυλάσσει το μέλλον. Τα ταπεινά μου συλλυπητήρια στον απίστευτο πόνο σας», έγραψε ακόμα, συγκλονίζοντας τους πάντες.

Το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά θα πουν σύντομα τα αγαπημένα της πρόσωπα, στην κηδεία της που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι η 34χρονη η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε την Πέμπτη στον Ευαγγελισμό, καθώς υπέστη επιληπτική κρίση και στη συνέχεια πέθανε από ανακοπή καρδιάς.