Λένα Σαμαρά: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίλιαν Βιλδιρίδη – «29 χρόνια μαζί, καλό ταξίδι άγγελέ μου»

Δεν χωράει ανθρώπινος νους το πόσο άδικα και ξαφνικά έφυγε η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Συγγενείς και φίλοι της Λένας Σαμαρά έχουν βυθιστεί στο πένθος από το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025), από όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Μάλιστα, ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας Σαμαράς, αποχαιρέτησε δημόσια την μεγάλη του αδερφή με μία σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Με τον ίδιο τρόπο είπε το δικό της αντίο στην καλή της φίλη και η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη. Η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας γνωριζόταν με τη Λένα Σαμαρά για δεκαετίες, από όταν ήταν ήδη μικρά κοριτσάκια.

Το βράδυ του Σαββάτου η Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια που πέρασε μαζί με τη Λένα Σαμαρά.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.

Το βίντεο που ανέβασε η Λίλιαν Βιλδιρίδη το συνόδευσε με το γνωστό και συγκινητικό τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία της Λένας θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σήμερα το πρωί, έκανε νέα ανάρτηση στα social media ζητώντας αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.

Η 34χρονη Λένα Σαμαρά, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη. Κατά την διαδικασία εξετάσεών της στον Ευαγγελισμό υπέστη ανακοπή και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, τελικά κατέληξε.