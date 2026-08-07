Ελλάδα

Λένα Σαμαρά: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

Έναν χρόνο μετά, το κενό που άφησε πίσω της παραμένει αβάσταχτο για τους γονείς και τον αδελφό της, οι οποίοι συνεχίζουν να τη θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη της
Ο Αντώνης Σαμαράς
Ο Αντώνης Σαμαράς / NDP PHOTO
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Βουβός πόνος στο ετήσιο μνημόσυνο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας Σαμαρά, που έγινε το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ένας χρόνος πέρασε μετά τον πρόωρο θάνατό της Λένας Σαμαρά, που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία, εμφανώς συγκινημένοι, βρέθηκαν από νωρίς στο κοιμητήριο μαζί με τον γιο τους, Κώστα Σαμαρά για να τιμήσουν τη μνήμη της πολυαγαπημένης τους κόρης

Στο πλευρό τους στάθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι της οικογένειας και άνθρωποι του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, που συμμετείχαν στη λιτή και φορτισμένη τελετή. Παρόντες ήταν ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς αλλά και πολιτικοί όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ κατά πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής που βρίσκεται στο εξωτερικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά για τον έναν χρόνο από την απώλεια της κόρης του.

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Ο Αντώνης Σαμαράς / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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H Γεωργία Κρητικού / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Ο Κώστας Σαμαράς / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Ο Νίκος Δένδιας / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η απώλεια της Λένας Σαμαρά, τον Αύγουστο του 2025, προκάλεσε σοκ και θλίψη. Η Λένα Σαμαρά, όπως ανέφερε η ανακοίνωση τότε του υπουργείου Υγείας είχε διακομιστεί στο Σισμανόγλειο το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου ενώ στη συνέχεια είχε μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό όπου κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου κατέληξε.

Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό της, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, είχε συγκινήσει με μια σπάνια παιδική φωτογραφία της οικογένειάς τους, συνοδεύοντάς τη μόνο με δύο κόκκινες καρδιές και το σύμβολο του απείρου.

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