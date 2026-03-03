Ελλάδα

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων

Τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν, εκ των οποίων το ένα σοβαρά, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».
Καραμπόλα στην Ποσειδώνος
Καραμπόλα στην Ποσειδώνος

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Οι πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αναφέρον ότι πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

karabola alimos
Ζημιές σε αυτοκίνητο μετά την καραμπόλα στην Ποσειδώνος 
karabola alimos
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από την καραμπόλα

Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής καραμπόλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
76
68
63
46
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου Gerald Ford στο κινητό του – Πως μπήκε στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ
Προσπάθησε να νοικιάσει το ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο έμενε ο Αζέρος που είχε συλληφθεί πριν μερικούς μήνες για κατασκοπεία στην περιοχή
Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στη Σούδα 5
«Μπούκαραν» σε κτηνοτροφική μονάδα στη Θεσσαλονίκη, άρπαξαν 7 αρνιά και εξαφανίστηκαν - Βίντεο ντοκουμέντα
Σε βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνονται οι τρεις άνδρες να κόβουν την αλυσίδα της πόρτας της μονάδας, να μπαίνουν μέσα στη στάνη και να διαλέγουν μερικά από τα αρνιά
Στάνη
Newsit logo
Newsit logo