Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Οι πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο όπου έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα

Η ώρα έδειχνε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (18.09.2025) και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης επικρατεί πανικός εξαιτίας του θανατηφόρου τροχαίου.

Μια γυναίκα 64 ετών έχασε τη ζωή της, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σε βίντεο που έστειλε αναγνώστρια του newsit.gr έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα.

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης έχουν φτασει ασθενοφόρα, αστυνομία, αλλά και δυο πυροσβεστικά. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη για τη μεταφορά των τραυματιών.

Τα αυτοκίνητα όπως φαίνεται και στο βίντεο έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία.