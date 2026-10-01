Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της γιατρού Νίκος Αλεξανδρής – «Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της»

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα Πέμπτη (1.10.26) ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Νίκου Αλεξανδρή, που μέχρι πριν από λίγο εκπροσωπούσε την 56χρονη γιατρό.

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Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας, είχε παραιτηθεί από την εκπροσώπησή της ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, ο οποίος εξακολουθεί να εκπροσωπεί τον 58χρονο σύζυγο της γιατρού.

Την εκπροσώπηση της γιατρού ανέλαβε το δικηγορικό γραφείο του Πέτρου Πανταζή που εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση:

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη. Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια», αναφέρει η ανακοίνωση.

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«Η υπεράσπιση της κυρίας Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση», επισημαίνεται.

Χθες, ο Νίκος Αλεξανδρής είχε μιλήσει στο Live News για την υπόθεση αναφέροντας πως θα πρέπει να περιμένουμε να ανοίξουν τα κινητά, καθώς είπε ότι η 56χρονη δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο αλλά τόνισε πως θα πρέπει να φανεί και ποιος «έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση».

Όπως επεσήμανε, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιήθηκε από την 56χρονη γιατρό, όμως όπως είπε θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα καθώς κάποιος άλλος και όχι η εντολέας του τον πίεζε για την θεραπεία.