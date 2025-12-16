Ελλάδα

Λευκάδα: 50χρονος προσπάθησε να καταπιεί νάιλον συσκευασία με ναρκωτικά για να ξεφύγει από την αστυνομία και πνίγηκε

Η αστυνομία τον σταμάτησε στον δρόμο για έλεγχο και εκείνος, για να μην τον πιάσουν, προσπάθησε να καταπιεί την σακούλα με τα ναρκωτικά
Ασθενοφόρο
Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια της αστυνομίας στη Λευκάδα, όταν ένας 50χρονος πνίγηκε προσπαθώντας να καταπιεί μία σακούλα νάιλον που περιείχε ναρκωτικά για να τα κρύψει από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας, αστυνομικοί έκαναν χθες Δευτέρα (15/12/2025) βράδυ σήμα στον 50χρονο να σταματήσει το όχημα που οδηγούσε, για έλεγχο. Όπως φαίνεται στην προσπάθειά του να κρύψει τα ναρκωτικά που είχε μαζί του, κατάπιε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε περίπου 8 γραμμάρια ηρωίνης.

Η συσκευασία όμως έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται.

Ο 50χρονος δυσφορούσε έντονα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου η κατάσταση του πλέον έγινε κρίσιμη.

Εκείνος διασωληνώθηκε, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν και λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Λευκάδας.

