Λουτράκι: Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 17χρονου

Ο 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία συνομηλίκου του στο Λουτράκι. Το μεσημέρι του Σαββάτου (28-02-2026) οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, με τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή να είναι αυξημένα. Έχει συλληφθεί και η μητέρα του 17χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας του.

Όλα αυτά την ώρα που οι έρευνες για τη δολοφονία στο Λουτράκι συνεχίζονται. Όπως έχει αποκαλύψει το newsit.gr, εκτιμάται πως το έγκλημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου ραντεβού που έδωσαν δύο ομάδες, με αφορμή το σπάσιμο ενός καθρέφτη οχήματος. Σημειώθηκε μάχη, που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 17χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά, 19χρονος φίλος του.

Ο 17χρονος που θεωρείται ύποπτος για το έγκλημα υποστήριξε μετά τη σύλληψή του σε αστυνομικούς, πως δεν είναι ο δράστης της δολοφονίας. Ο 19χρονος όμως που έζησε τη φονική συμπλοκή και σώθηκε τραυματισμένος, φέρεται να τον κατονόμασε ως δράστη του εγκλήματος.

Το ανήλικο θύμα εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα από τον αδελφό του πεσμένος στο δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Πλέον ανακριτής και εισαγγελέας, καλούνται να αποφασίσουν για την τύχη του 17χρονου.

Από την προανάκριση και σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, προκύπτει πως 2 ομάδες νεαρών (ανάμεσα σε αυτούς και ανήλικοι) έδωσαν το ραντεβού – θανάτου σε απομακρυσμένο σημείο στο Λουτράκι, ώστε να διευθετήσουν το ζήτημα με τον σπασμένο καθρέφτη του οχήματος.

Αν και συναντήθηκαν απλά για να λύσουν τις διαφορές τους, ο 17χρονος φέρεται πως κουβαλούσε μαχαίρι και επιτέθηκε στον 19χρονο, τραυματίζοντας τον στον θώρακα. Το γεγονός πως το μαχαίρι καρφώθηκε σε σημείο κοντά στην καρδιά, δείχνει στις αρχές πως ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας ήθελε να σκοτώσει, σχολιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ο 19χρονος από καθαρή τύχη ζει μιας και το χτύπημα αποδείχθηκε άστοχο.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι το ότι ο 17χρονος ήταν το παράπλευρο θύμα. Δέχθηκε την μοιραία μαχαιριά, στην προσπάθειά του να σώσει τον φίλο του.