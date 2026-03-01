Λουτράκι: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο του 17χρονου Αλέξη – Οι φίλοι του σήκωσαν το φέρετρο

Θλίψη και οδυρμός για τον άδικο χαμό του 17χρονου Αλέξη στο Λουτράκι, που η δολοφονία του συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Την Κυριακή 01.03.2026, συγγενείς και φίλοι του 17χρονου, του είπαν το τελευταίο αντίο με το κλίμα να είναι βαρύ στο Λουτράκι από την δολοφονία του Αλέξη με τους δικούς του ανθρώπους να μην μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τι έχει συμβεί.

Πλήθος κόσμου συνόδευσε το άτυχο παιδί στην τελευταία του κατοικία, σε ένα «αντίο» γεμάτο πόνο για έναν νέο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα.

Από νωρίς, άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του 17χρονου Αλέξη, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα. Η μητέρα του ήταν σε τραγική κατάσταση, ενώ ιδιαίτερα φορτισμένοι ήταν και ο αδελφός με την αδελφή του – εικόνες που λύγισαν ακόμη και τους πιο ψύχραιμους.

Οι σπαρακτικές κραυγές της μητέρας συγκλόνισαν τους πάντες, ενώ εκατοντάδες νέοι αποχαιρέτησαν σιωπηλά τον αγαπημένο τους.

Οι φίλοι του, εμφανώς συγκινημένοι, σήκωσαν το φέρετρο στα χέρια και τον συνόδευσαν μέχρι το νεκροταφείο για τελευταία φορά, λέγοντας μέσα στα δάκρυά τους πως τον πήγαν «όπως πηγαίναμε βόλτα». Μια στιγμή που χαράχτηκε στη μνήμη όλων.

Στο πλευρό της οικογένειας στάθηκαν φίλοι, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη της βορειοηπειρωτικής αλβανικής κοινότητας της πόλης, μαζί με πολλούς πολίτες που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αναφέρει το loutrakiblog.gr.

Δεν ήταν απλώς μια κηδεία. Ήταν μια ολόκληρη πόλη βυθισμένη στο σοκ, που αποχαιρετούσε ένα παιδί με ένα τεράστιο «γιατί» να πλανάται από την τραγική απώλεια.

Η σύλληψη του 17χρονου και το ραντεβού θανάτου

Ο 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία συνομηλίκου του στο Λουτράκι. Το μεσημέρι του Σαββάτου (28-02-2026) οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, με τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή να είναι αυξημένα. Έχει συλληφθεί και η μητέρα του 17χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας του.

Όλα αυτά την ώρα που οι έρευνες για τη δολοφονία στο Λουτράκι συνεχίζονται. Όπως έχει αποκαλύψει το newsit.gr, εκτιμάται πως το έγκλημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου ραντεβού που έδωσαν δύο ομάδες, με αφορμή το σπάσιμο ενός καθρέφτη οχήματος. Σημειώθηκε μάχη, που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 17χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά, 19χρονος φίλος του.