Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λουτράκι: Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη, εξιτήριο για τον 19χρονο τραυματία

Ο 17χρονος προφυλακίστηκε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
Ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στο Λουτράκι
Ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στο Λουτράκι

Στη φυλακή οδηγήθηκε το Σάββατο (07.03.2026) ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη στο Λουτράκι. Βγήκε από το νοσοκομείο ο 19χρονος τραυματίας στο φονικό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η κράτηση του 17χρονου για τη δολοφονία του συνομηλίκου του στο Λουτράκι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκαν για κατάθεση το Σάββατο οι ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ καταθέσεις έδωσαν και ανήλικοι που τους γνώριζαν και ενδέχεται να έχουν στοιχεία για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, καλύτερα είναι τα νέα για τον 19χρονο που είχε τραυματιστεί στο ίδιο περιστατικό, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.

Η μητέρα του φερόμενου ως δράστη, απολογήθηκε κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Λουτράκι, με την κοινωνία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ το θέμα έχει ήδη απασχολήσει και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, μετά από έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση για το αν πρέπει να συζητηθεί θεσμικά.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα κληθούν εκ νέου οι ανήλικοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
203
82
52
43
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στην Αχαΐα: Ο γιατρός που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία φωτογράφιζε και τα εγγόνια του
Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή με αρχεία παιδικής πορνογραφίας
Φρίκη στην Αχαΐα: Ο γιατρός που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία φωτογράφιζε και τα εγγόνια του
Newsit logo
Newsit logo