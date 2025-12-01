Λούτσα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο – Ο 29χρονος κάνει επικίνδυνη προσπέραση πριν πέσει πάνω στον 24χρονο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 29χρονος και προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνεται το μπλε αυτοκίνητο να κινείται στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο που συνέβη το σοκαριστικό τροχαίο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 24χρονος γόνος της οικογένειας Leonidas και να τραυματιστούν άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων η 21χρονη σύντροφός του σοβαρά.

Όπως θα δείτε και εσείς, ο 29χρονος που είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα πραγματοποιεί προσπέραση οχήματος που προπορεύεται και ενώ ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης με όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη συνέχεια και λίγο πιο κάτω, θα χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και θα πέσει πάνω στο σταθμευμένο όχημα και τους τρεις πεζούς.