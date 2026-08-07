Μυστηριώδης καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Εμβόλισαν αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου – Ντελιβεράδες φώναζαν στον οδηγό «μην κάνεις μ@@@»

Μυστηριώδης καταδίωξη σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (07.08.2026) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με δύο αυτοκίνητα να κινούνται με υψηλές ταχύτητες και το ένα να εμβολίζει το άλλο επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, η καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, όταν ένα μαύρο αυτοκίνητο φέρεται να ακολούθησε ένα λευκό, με τα δύο οχήματα να καταλήγουν λίγη ώρα αργότερα στην Αγίου Δημητρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, το λευκό αμάξι, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολονάκια.

Δευτερόλεπτα αργότερα, το μαύρο αυτοκίνητο φέρεται να εμβόλισε το λευκό αυτοκίνητο, ακινητοποιώντας την στη μέση του δρόμου.

Έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου

Το επεισόδιο, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το ThessPost.gr, λίγα λεπτά αργότερα δύο διανομείς με μηχανάκια έφτασαν στο σημείο και έσπασαν το τζάμι του οδηγού του λευκού αυτοκινήτου, φωνάζοντάς του «μην κάνεις μ@@@».

Το μαύρο αμάξι που φέρεται να είχε τον ρόλο του «κυνηγού», αλλά και τα δύο μηχανάκια, απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν από την άφιξη της Άμεσης Δράσης.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό του λευκού αυτοκινήτου, που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Με κυνηγούσαν»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του λευκού αυτοκινήτου φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «τον κυνηγούσαν», χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο ή τι είχε προηγηθεί.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και τα κίνητρα των εμπλεκομένων, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων βρίσκονται σε εξέλιξη.