Μάλια: Προφυλακιστέος ο 27χρονος που προκάλεσε το τροχαίο με θύμα την 23χρονη – Του επιτέθηκαν οι γονείς της

Θρήνος και οργή από τους γονείς της 23χρονης Μαρίας που ξεψύχησε στην άσφαλτο, μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε με το μηχανάκι της στα Μάλια. Η οικογένειά της βρέθηκε σήμερα (15.09.2025) έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, κατά την προσαγωγή του 27χρονου Αιγύπτιου που κατηγορείται πως προκάλεσε το θανατηφόρο ατύχημα.

Οι γονείς της 23χρονης, στην εικόνα του 27χρονου άνδρα, ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τον βρίζουν, κατηγορώντας τον για το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε νωρίς το νήμα της ζωής της 23χρονης στα Μάλια. Κάποιοι από τα μέλη της οικογένειάς της ξεκίνησαν να τρέχουν προς τα πάνω του με τους αστυνομικούς να σπεύδουν για να τον σώσουν.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν την προσωρινή κράτησή του.

Πληροφορίες του cretalive.gr, αναφέρουν ότι ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι έχασε τον έλεγχο της μηχανής του καθώς υπήρξε πρόβλημα με τον μπροστινό λάστιχο της μηχανής. Ισχυρίζεται ακόμα ότι είχε πάρει το μηχανάκι 400 μέτρα πριν, προκειμένου να μεταβεί στο πλησιέστερο μίνι μάρκετ της περιοχής για να αγοράσει κάποια πράγματα και ως εκ τούτου, κατά τον ισχυρισμό του, δεν είχε προλάβει να αναπτύξει ταχύτητα.

Να σημειωθεί ότι το μηχανάκι ανήκει σε φίλο του που δουλεύει στην περιοχή ως φύλακας σε ξενοδοχείο και ο 27χρονος το δανείστηκε για την μεταφορά του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση:

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ούτε ο 28χρονος ούτε η 23χρονη είχαν δίπλωμα οδήγησης.

Πώς έχασε τη ζωή της η 23χρονη

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.09.2025) στον δρόμο μεταξύ Μαλίων και Σταλίδας, όταν 2 μηχανές με οδηγούς την 23χρονη και έναν 27χρονο συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να βρει τραγικό θάνατο η κοπέλα. Ο Αιγύπτιος ωστόσο φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο αν και λίγο μετά συνελήφθη.

Το μηχανάκι του 28χρονου ήταν και ανασφάλιστο.