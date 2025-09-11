Ελλάδα

Μάλια: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου με θύμα την 23χρονη – Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση

Το μηχανάκι του 28χρονου ήταν και ανασφάλιστο - Αφού εγκατέλειψε το σημείο, συνελήφθη από τις αρχές
Δρόμος
Το σημείο όπου συγκρούστηκαν οι 2 μηχανές

Αποκαλυπτικά τα όσα έρχονται στο «φως» για το τροχαίο δυστύχημα που έγινε στα Μάλια, τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.09.2025) με θύμα μία κοπέλα 23 χρόνων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, στον δρόμο μεταξύ Μαλίων και Σταλίδας, όταν 2 μηχανές με οδηγούς την 23χρονη και έναν 28χρονο συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να βρει τραγικό θάνατο η κοπέλα. Ο Αιγύπτιος ωστόσο φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο αν και λίγο μετά συνελήφθη.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ούτε ο 28χρονος ούτε η 23χρονη είχαν δίπλωμα οδήγησης.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Το μηχανάκι του 28χρονου ήταν και ανασφάλιστο.

Από την ΕΛ.ΑΣ, αναζητούνται βίντεο από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης.

